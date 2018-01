De Kempense villa van Athina Onassis staat te koop (en kost 'maar' 1,75 miljoen) SSL SVD

06u00 1 Pieterjan Luyten Wonen De villa van Athina Onassis (32), kleindochter van de steenrijke Griekse reder Aristoteles Onassis, staat te koop. Voor het huis aan de Ganzendreef in Oud-Turnhout willen zij en haar intussen ex-man, de Braziliaan Alvaro Affonso de Miranda die net als zij ruiter was, nog 1,75 miljoen euro.

"Het klopt dat wij dit pand verkopen, ja", bevestigt Roel Druyts van vastgoedmakelaar Hillewaere. Een Antwerpse rechtbank deed in november vorig jaar uitspraak over de (vecht)scheiding van Onassis en De Miranda - 'Dodo' voor de vrienden. Met de verkoop knipt Onassis de laatste band met ons land door. Al was die niet al te hecht: ze verbleef enkel in Oud-Turnhout wanneer ze haar paarden bezocht in de stoeterij in Valkenswaard, net over de grens met Nederland. "De villa stond leeg in augustus, en is nu instapklaar gemaakt. De villa beschikt over 750 vierkante meter bewoonbare oppervlakte, met 5 slaapkamers, 4 badkamers, een bar met cinemaruimte, een studio voor inwonend personeel en een zwembad met poolhouse en sauna."

Pieterjan Luyten Het poolhouse met sauna.

Panic room

Onassis en haar man lieten ook een ‘panic room’ in het huis bouwen, met twee dikke stalen deuren die een deel van de bovenverdieping hermetisch af te sluiten. Het koppel had woning in Sao Paolo en Florida, en vreesde blijkbaar dat in de stille Kempen onverlaten net als in Brazilië of de VS zouden proberen één van hen of de kinderen te ontvoeren met de bedoeling losgeld van de rijkste vrouw ter wereld los te peuteren. De villa was trouwens uitgerust met een zeer uitgebreid bewakingssysteem. Aan de omheining waren gevoelige bewegingssensoren bevestigd, in de tuin stonden een tiental camera’s die elk hoekje in het oog hielden en rond het huis waren een aantal veiligheidsperimeters gecreëerd. Weggemoffeld tussen de gevel en de haag naast de garage staat nog een houten tuinhuisje, waar beveiligingsmensen permanent aanwezig waren wanneer Athina en haar man in het huis verbleven. Het tuinhuis is nu leeg, en alle computerapparatuur is door een gespecialiseerde firma vernietigd.

Pieterjan Luyten

Opvallend: de vraagprijs voor de villa staat op 1,75 miljoen euro. Het koppel betaalde er in 2010 – toen nog stapelverliefd en dolgelukkig – nog 2,9 miljoen euro voor. Twee bouwkavels bij de villa, samen goed voor 40 are, zijn ook nog te koop, voor in totaal 500.000 euro. Eerder werden in veilighuis Melase in Lichtaart de imboedel, een aantal kunstwerken en drie luxewagens – twee Mercedessen en een Porsche Cayenne – geveild.

Pieterjan Luyten

