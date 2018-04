Kijkwoningen Gesponsorde inhoud De duurzame buurt van morgen Aangeboden door Lapeirre

16 april 2018

15u29 0 Wonen Roeselare krijgt er als het ware een dorp bij. In het Roobaertpark, op een steenworp van het centrum, verrijzen vanaf volgend jaar duizend kwalitatieve nieuwbouwwoningen. Woningbouw Lapeirre mag de spits afbijten met de bouw van 29 huizen. Duurzaamheid staat voorop in deze buurt van de toekomst, met energie uit een warmtenet, fiets- en wandelpaden en groen, heel veel groen.

Aan het Roobaertpark werken verschillende ontwikkelaars. “Het is de eerste keer dat de stad Roeselare het zo grootschalig aanpakt”, zegt Isabel Lapeirre, zaakvoerder van Woningbouw Lapeirre. “De stad volgt zo het voorbeeld van grootsteden als Gent: duurzame buurten met oog voor de bewoners én de gemeenschap.”

Koper beslist mee

Wie kiest voor een woning van Lapeirre in deze nieuwe verkaveling, krijgt een huis op maat. “Flexibiliteit is onze grootste troef. In dergelijke projecten is het vaak niet mogelijk om een woning op maat op te leveren. Wij willen aantonen dat dit wél perfect te doen is.”

Aan de rand van de verkaveling voorziet Lapeirre een aantal woningen, alleenstaande en halfopen, die ze 100% volgens de wensen van de klant kunnen ontwerpen, zowel vanbinnen als vanbuiten. “We houden hier wel rekening met de ‘look & feel’ die werd afgesproken met de stad Roeselare. Alle wijken binnen de verkaveling moeten immers één mooi geheel vormen. Voor de projectwoningen dieper in de verkaveling ligt het buitenaanzicht wel vast. Maar ook hier kan je qua interieur alle kanten uit.”

Aangesloten op warmtenet

Nog een grote troef: alle woningen binnen het park zijn aangesloten op een warmtenet. Je hebt geen gasaansluiting of stookolieketel nodig. Iedereen binnen de verkaveling profiteert van één centrale energiebron: “De restwarmte van de nabije verbrandingsoven garandeert zowel je centrale verwarming als je sanitair warm water. Positief voor je comfort én je EPB-dossier. Je komt zo tegemoet aan de verplichtingen rond hernieuwbare energie. Maar ook PV-panelen en andere technieken zijn nog mogelijk.”

Hemel voor fietsers en autodelers

Mobiliteit weegt steeds vaker door bij de keuze van de perfecte woning. “In samenspraak met de stad kozen alle partijen daarom voor een toekomstgerichte aanpak. Zo kan je in sommige wijken nog gemakkelijk je wagen kwijt. In andere delen laat je de wagen gewoon achter op daarvoor voorziene parkeerhavens.”

“Op die manier kunnen we meer ruimte aan wandelaars en fietsers geven. Zo vind je overal fietssnelwegen en ruime wandelzones terug”, aldus Isabel Lapeirre. “Maar ook om een boost te geven aan autodelen. Om dat binnen de hele verkaveling te stimuleren, komen er twee deelwagens. Iedere bewoner krijgt een jaar lang een gratis abonnement.”

Grootste park van de stad

Geen binnen zonder buiten natuurlijk. Ook op dat vlak zal het Roobaertpark een voorbeeldproject worden. “Niet iedereen heeft nood aan een grote tuin, maar wel aan voldoende groen en ontspanningsmogelijkheden. De verkaveling krijgt daarom het grootste park van de stad. Maar er is meer: een avonturenweide, een plukakker, een ligweide, een amfitheater, een plaats waar je wijkfeesten kan organiseren…”

Beleving en buurtgevoel staan centraal, in combinatie met een milieuvriendelijke aanpak. Een goed voorbeeld daarvan is de duurzame waterhuishouding, met onder meer beperkte verhardingen en groene waterbuffers die ook inzetbaar zijn voor recreatieve doeleinden zoals zwempartijtjes. Maar iedereen is welkom, verzekert Isabel Lapeirre: “Zowel alleenstaanden als jonge en oudere gezinnen zullen zich hier meer dan thuis voelen.”

