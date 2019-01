De comeback van de gezellige tuin en gezonde bacteriën in appartementsgebouwen: dit worden de woontrends van 2019 SVM

16 januari 2019

20u50

Bron: BeReal 1 Wonen Wat worden de woontrends die dit jaar in België zullen doorstoten? Vijf vastgoedexperts geven hieronder hun deskundige mening. Zo wordt de gezelligheid van een tuin in ere hersteld en zullen appartementsgebouwen steeds vaker opgefleurd worden met ‘gezonde bacteriën’.

1. We zoeken opnieuw een tuin

Trokken we de voorbije jaren met z’n allen naar de stad, dan zou het wel eens kunnen dat we dit jaar opnieuw kiezen voor een villa mét een tuin. “Voor het eerst in jaren trekt de markt van de villa’s en landhuizen weer aan. In 2019 zullen het vooral gezinnen en kopers tussen de 30 en 45 jaar die zich op de villamarkt begeven”, vertelt Benjamin Benoit van Van der Build (een makelaar die gespecialiseerd is in luxevastgoed; nvdr). “Ook al druist het in tegen de gedachte van het nieuwe wonen, heel wat jonge gezinnen zijn duidelijk op zoek naar ‘het platteland’ met ruimte voor de kinderen én een vlotte bereikbaarheid. Villa’s vlogen het afgelopen jaar steeds sneller de deur uit, dat zal dit jaar alleen nog maar meer zijn.”

2. Gezonde bacteriën in appartementsgebouwen

De afgelopen maanden werden heel wat Belgische kantoorgebouwen voorzien van een systeem dat gezonde bacteriën in de ventilatiekanalen van het gebouw verstuift om de luchtkwaliteit fors te verbeteren. “Op dezelfde manier willen we in 2019 ook appartementsgebouwen in grote woonwijken van een betere luchtkwaliteit voorzien”, zegt Jo Pannecoucke als CEO van TakeAir. “De kwaliteit van onze lucht is een almaar groter wordend probleem, en dat geldt niet alleen voor onze buitenlucht. Ook de lucht binnen onze gebouwen moet aangepakt worden, want binnenluchtvervuiling is vandaag zelfs één van de tien grootste ziektebronnen ter wereld.”

3. Groenere steden

“Er komt terug steeds meer groen in onze steden”, stelt Kristof Schellekens als woordvoerder van projectontwikkelaar Triple Living. “In 2019 zal het aantal inwoners in alle Belgische centrumsteden toenemen. Als we onze steden leefbaar willen houden, moeten we zoveel mogelijk groen voorzien. En daarmee bedoel ik niet alleen parken, maar ook in en op de gebouwen zélf. Zo komt er in Antwerpen binnenkort zelfs een ‘bosgebouw’ van de wereldberoemde Italiaanse architect Stefano Boeri met maar liefst 86 bomen, 1.000 struiken en 1.200 planten. Boeri’s ontwerpen blijven natuurlijk uniek, maar dankzij hem wint dat soort groene architectuur wel enorm aan populariteit.”

4. We gaan nog dichter bij ons werk wonen

“Ons woon-werkverkeer weegt steeds zwaarder door”, zegt Philippe Janssens als CEO van de Antwerpse stadsontwikkelaar Immpact. “Maar liefst één miljoen Belgen overwegen om te verhuizen, dat is ruim een kwart van de werkenden onder ons. De klik lijkt gemaakt, zeker bij de jonge generatie. En dat we dichter bij ons werk gaan wonen, zal in 2019 écht doorbreken. Vandaag staan er talloze nieuwbouwprojecten in de steigers die jongeren dichter bij hun werk in de stad moeten brengen.”

5. Penthouse is de nieuwe villa

Steeds meer 50-plussers kunnen en durven een exclusieve woning kopen en kijken daarvoor ook vaker naar de stad. “Zij zien stilaan op tegen het onderhoud van een groot huis en kiezen meer dan ooit voor het gemak van een penthouse”, zegt Davy Demuynck van projectontwikkelaar ION. “Ze genieten van een mooi uitzicht en kunnen gemakkelijk te voet gaan winkelen en dineren. In penthouses is het tegenwoordig ook mogelijk om een buitenzwembad te laten aanleggen. Om nog meer het buitengevoel te creëren, te bewegen én ook om de kleinkinderen een plezier te doen.”