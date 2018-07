De beste bouwtips van architect Hans Maes: "Ga alleen in zee met bouwpartners die met je meedromen" Heleen Neels

12 juli 2018

08u30

Bron: Livios 0 Wonen De bouwsite De bouwsite Livios vroeg architect Hans Maes uit Houthalen naar zijn beste tips voor (ver)bouwers. Deze goede raad sla je beter niet in de wind!

1. Nieuwbouw of renovatie?

Nieuwbouw heeft als groot voordeel dat je makkelijker de kosten kan inschatten want je komt minder snel voor onvoorziene problemen te staan. Ook worden je mogelijkheden niet beperkt door een bestaande situatie. Maar sommige gebouwen hebben zoveel karakter dat je dit niet zomaar wil opgeven. Dat kan het geval zijn bij authentieke bouwelementen die je vandaag niet of toch niet tegen een menselijke prijs kan reproduceren, zoals gietijzeren traliewerk, een mooie tegelvloer of een authentieke terrazzovloer met inlegwerk.

2. Wanneer is een project geslaagd? En welk van jouw ontwerpen is hiervan een goed voorbeeld?

Een gebouw is geslaagd als mensen zich er goed in voelen en er kunnen thuiskomen. Als het kan verrassen en meer biedt dan enkel datgene dat werd gevraagd door een opdrachtgever.

Zoals bij deze woning in Helchteren.

3. Hoe kunnen (ver)bouwers de kosten beperken?

De twee eenvoudigste antwoorden op deze vraag zijn meteen ook de beste: zelf de handen uit de mouwen steken, want ‘arbeid’ is zowat de duurste post bij bouwen. Of kleiner bouwen. Is je bouwbudget bij een eerste raming hoger dan verwacht? Kijk dan welke ruimtes eventueel kleiner zouden kunnen.

4. Welke fouten moeten bouwers absoluut vermijden?

Informeer je altijd goed over de voorwaarden als je offertes vergelijkt. Zeker bij dienstverlening, zoals de diensten van een architect, is het niet altijd duidelijk wat je krijgt voor een bepaalde prijs of waarom er zoveel prijsverschil is tussen twee verschillende offertes. Sta erop dat offertes duidelijk worden toegelicht. Zo hoef je geen appelen met citroenen te vergelijken.

5. Wat is jouw gouden tip voor (ver)bouwers?

Durf dromen. En zorg ervoor dat je alleen met partners in zee gaat die met je meedromen. Ik klink nu misschien als een hippie, en dat net wanneer je op het punt staat om de grootste investering van je leven te doen. Maar dat is meteen ook de reden waarom je zo moet denken. Bij zo’n investering hoor je niet over één nacht ijs te gaan. In een huis, en dit geldt trouwens voor elk gebouw waar je gebruik van maakt, moet je je goed voelen en kunnen thuiskomen. Hou dat doel voor ogen, vanaf het begin. En laat niets of niemand je van de wijs brengen.

