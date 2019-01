De Antwerpse skyline en andere stickers om je muur in een wip te pimpen Björn Cocquyt

08 januari 2019

18u38 0 Wonen Met een sticker op de muur breng je in geen tijd meer pit in je interieur. Je hebt ze in alle stijlen en voor in alle kamers. Geen wonder dat ze zo populair zijn.

Leg de sticker een dag op voorhand op de grond en laat hem ontrold liggen. Voor je hem aanbrengt, moet de ondergrond vetvrij zijn. Als de muur pas geverfd is, wacht je best een week of twee.

Tekststicker, vanaf 19,90 euro, www.wall-art.nl

Wees er zeker van dat je de juiste keuze maakt, want een sticker verwijderen is niet eenvoudig. Je doet dat met een haardroger die op temperatuur is, maar dan nog kunnen er lijmresten op de muur achterblijven.

Dierenprint, vanaf 25,49, www.colora.be

Stadsbeeld Antwerpen, vanaf 44,90 euro, www.wall-art.nl

Astronaut, vanaf 9,90 euro, www.bimago.nl

Vogeltjes Kek Amsterdam, 17 euro, www.flinders.be

Marilyn Monroe, vanaf 16,99 euro, www.qualitysticker.nl

Basketring, vanaf 25,49 euro, www.colora.be

Krijtsticker, vanaf 30 euro, www.colora.be