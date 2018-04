Kijkwoningen Gesponsorde inhoud De 7 troeven van sleutel-op-de-deur bouwen Aangeboden door Stessens

16u34 0 Wonen Bouwen is vaak een stressvolle periode. Maar wat als je jouw bouwproject aan een sleutel-op-de-deurfirma toevertrouwt? Met één aanspreekpunt, een duidelijke planning en een afgesproken budget valt er al een hele last van je schouders. Dankzij hun passie voor bouwen en professionele aanpak zorgt Stessens ervoor dat je snel kan verhuizen naar je eigen stekje.

1. Ontwerp op maat

Heb je een zwak voor moderne, strakke architectuur of val je voor de charme van een pastoriewoning? Stessens bouwt jouw droomwoning in een stijl naar keuze op jouw bouwgrond. “Wij werken niet met typeplannen of standaardmaten, maar bouwen volledig op maat”, vertelt Frank Boeckx, commercieel afgevaardigde van Stessens. “Ook qua graad van afwerking is alles mogelijk. Bij ons bouw je zowel winddicht als instapklaar.”

2. Energiezuinig bouwen

Nieuwe woningen moeten steeds energiezuiniger zijn. De EPB-verslaggever van adviseert je op vlak van hernieuwbare energie, isolatie en ventilatie. Zo bespaar je niet enkel op je energierekening, maar verbeter je ook jouw wooncomfort. Daarnaast verhoog je ook de herverkoopwaarde van je huis.

3. Binnen planning en budget

De angst van iedere bouwer: meer budget uitgeven dan gepland. Bij Stessens ben je niet alleen zeker van een uitstekende kwaliteit, maar ook van een strikte planning en vooraf duidelijk vastgelegde kostprijs. Het resultaat? Geen onverwachte meerprijzen of onaangename verrassingen achteraf.

4. Eén aanspreekpunt

Gedaan met telefoontjes naar verschillende aannemers om alles op te volgen. “Bij ons sluit je één contract af. Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van alle werken en het respecteren van de uitvoeringstermijn. Je moet je dus geen zorgen maken over kwaliteit, coördinatie of planning. Jouw projectleider, die ook jouw aanspreekpunt is, verzorgt alles van a tot z.”

5. Professionele en persoonlijke aanpak

In zee gaan met een ervaren bouwpartner, wie wil het niet? Met meer dan veertig jaar ervaring staat Stessens voor kwaliteit en betrouwbaarheid. “Onze vakmensen worden bijgestaan door een gemotiveerd binnenteam. Voor het buitenschrijnwerk en het interieur werken we samen met onze eigen vakspecifieke afdelingen. Hierdoor kunnen we niet enkel uitstekende kwaliteit garanderen, maar ook een strikte planning aanhouden”, verzekert Frank.

6. Zeg dag tegen papierwerk

Een nieuwe woning brengt ook heel wat administratie met zich mee. Hoe zit het met alle vergunningen en aanvragen die je moet indienen? Stessens ontfermt zich over alle administratieve zaken zoals de bouwaanvraag, het aansluiten van nutsvoorzieningen en de EPB- en ventilatieverslaggeving.

7. Zonder zorgen, ook na oplevering

Een woning bouwen en daarna zorgeloos wonen? “Onze dienst na verkoop staat onze klanten bij, ongeacht de ouderdom van de woning”, legt Frank uit. “Wij maken er een erezaak van dat iedere klant een referentieklant is. Daarom kan je bij Stessens een lijst opvragen met meer dan 2.000 klanten bij wie je je licht kan opsteken.”

Open dag op 22 april

Zoek je inspiratie voor jouw woning? Op zondag 22 april 2018 zet Stessens de deuren van twee kijkwoningen (modern en pastoriestijl) en de toonzaal in Geel open, van 10 tot 18 uur. Adres: Winkelomseheide 221-223, 2440 Geel.

Info: www.stessens.be