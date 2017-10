Cv-ketel vervangen? Dit zijn de 10 meest gemaakte fouten! Gerry Klompers

11u28 4 Remeha Wonen Het vervangen van een oude verwarmingsketel is dé manier om snel energie te besparen. Maar soms loopt het mis. Het vervangen van een oude verwarmingsketel is dé manier om snel energie te besparen. Maar soms loopt het mis. Bouwsite Livios vroeg expert Jan Deklerck van Remeha naar de meest gemaakte fouten. Dit zijn de tien valkuilen die je absoluut moet vermijden!

1. Ketel kopen met een te groot vermogen

"Oudere cv-ketels hebben bijna altijd een te hoog vermogen", weet Deklerck. "Maak deze fout niet opnieuw als je een nieuwe ketel koopt. Want hierdoor springt je ketel voortdurend aan en uit om de juiste temperatuur te bereiken. Dat kost niet alleen pakken energie, het beperkt ook de levensduur van je ketel. Laat daarom precies berekenen welk vermogen je nodig hebt."

2. Geen weersafhankelijke sturing gebruiken

Een weersafhankelijke regeling is een must als je energie wil besparen. "Deze houdt rekening met de buitentemperatuur via een buitenvoeler. Zo treedt je ketel pas in werking als het echt nodig is. Let wel: de buitenvoeler moet op de juiste plaats hangen. Meestal is dit op de noordelijke of noordwestelijke gevel, op een hoogte van 2,5 meter."

3. Kamerthermostaat combineren met thermostaatknoppen

Jan Deklerck waarschuwt: "Gebruik geen thermostatische knoppen aan radiatoren in ruimtes met een kamerthermostaat. Want dan krijg je een dubbele regeling en werken beide systemen elkaar tegen." In andere ruimtes, zonder kamerthermostaat, zijn thermostatische knoppen wél aan te raden.

4. Leidingen niet reinigen bij het vervangen van je ketel

Oude cv-installaties vormen een broeihaard van vuil, roest en afzettingen. Als al dat vuil in je nieuwe ketel terechtkomt, is er grote kans op problemen. De nieuwste cv-ketels hebben een vrij beperkte waterdoorgang en lopen een groot risico op verstoppingen. In veel gevallen valt dit buiten de garantie. "Reinig daarom vooraf het verwarmingscircuit en plaats de nodige filters: een vuilfilter vóór de ketel en een luchtfilter ná de ketel", tipt Deklerck.

5. Zuurstof in cv-systeem laten

"Ligt er een oude vloerverwarming en blijken je buizen niet zuurstofvrij? Grijp dan zeker in", zegt Deklerck. "Hoe meer zuurstof er in je cv-systeem komt, hoe slechter de werking. Je krijgt corrosie en kalkvorming en de kwaliteit van het water gaat achteruit. Tot de ketel uiteindelijk verstopt." De oplossingen - van aanpassingen in het circuit tot een nieuwe vloerverwarming - zijn ingrijpend en kostelijk, maar wel onvermijdelijk volgens de expert.

6. Geen rekening houden met shift van 'arm' naar 'rijk' gas

Vanaf 2030 stopt Nederland met de uitvoer van gas naar België. Meer dan anderhalf miljoen Belgische gezinnen moeten noodgedwongen overstappen op gas uit Rusland en Qatar. Het probleem: beide gassoorten verschillen, waardoor vele cv-ketels straks mogelijk niet meer naar behoren werken. "Wie sowieso op zoek moet naar een nieuwe ketel, kan al kiezen voor een toestel dat zich aanpast aan beide soorten gas. Dan zit je zeker safe voor de toekomst."

7. Stookolieketel aansluiten op te grote toevoerleiding

Als je je oude stookolieketel vervangt door een nieuwe, check je best even de diameter van de toevoerleiding tussen tank en ketel. "De nieuwste stookolieketels hebben kleinere debieten. Als je met een te grote leiding werkt, loopt je het risico dat er te veel lucht in je nieuwe circuit komt. Met alle gevolgen van dien (zie punt 5, red.). Bij gasketels heb je dit probleem niet."

8. Rookgasafvoer vergeten aan te passen

"Meestal vervang je een oude stookketel op hoge temperatuur door een condenserende ketel. De temperatuur van de afvoergassen ligt dan een pak lager. Het is daarom van groot belang dat je ook het rookgasafvoerkanaal in de schouw mee aanpakt en een aangepast buissysteem plaatst. Doe je dit niet, dan zullen de rookgassen afkoelen en condenseren in de schouw en loop je risico op vochtproblemen."

9. Stookruimte niet genoeg verluchten

Volgens de huidige stookplaatswetgeving moet je zowel boven- als onderverluchting voorzien in de stookruimte. "Maar hier wordt vaak laks mee omgesprongen", stelt Jan Deklerck vast. "In principe moet de controleur het toestel afsluiten als hij vaststelt dat niet het nodige gedaan is."

10. Elektrische boiler laten hangen

Ten slotte wijst Deklerck op een laatste veelgemaakte fout. "Als onze klanten een gas- of stookolieketel combineren met een elektrische boiler, raden we aan om die laatste te vervangen door een cv-boiler of doorstromer. Zo bespaar je een pak op de productie van je sanitair warm water."

Bijkomende tip

Als je overschakelt van verwarming op hoge temperatuur naar een systeem op lage temperaturen, moet je ook nagaan of je warmteafgiftesysteem geschikt is om te verwarmen op lage temperaturen. Denk aan vloerverwarming, wandverwarming, overgedimensioneerde radiatoren of ventiloconvectoren. Let wel: soms kan je de bestaande radiatoren behouden, bijvoorbeeld als je je woning zeer grondig na-isoleert.

