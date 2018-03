Vochtbehandeling Gesponsorde inhoud Condensatie in huis: zo pak je dat probleem aan Aangeboden door Murprotec

16 maart 2018

13u46 0 Wonen Heb je in huis last van Heb je in huis last van condensatie ? Dat is een van de meest voorkomende vochtproblemen in Belgische woningen: meer dan een kwart van alle huishoudens worstelt ermee. Condensatie is gevaarlijk voor je huis, maar vooral ook voor je gezondheid, en je moet het daarom absoluut bestrijden.

In het algemeen treedt condensatie op in vochtige ruimtes als de badkamer en de keuken. Maar zeker in de winter kan het probleem zich zo’n beetje overal voordoen. Wanneer de temperatuur in je huis hoger wordt dan de temperatuur buiten, zal de damp die aanwezig is in de lucht, transformeren in water bij contact met een kouder oppervlak. Kleine waterbolletjes vormen zich dan op de koudste delen van je huis, vaak zijn dat de vensters. Die condensvorming kan uiteindelijk tot schimmelvorming leiden, bijvoorbeeld in de bovenhoeken van je kamers.

Talrijke risico’s

Het is belangrijk dat je die condensvorming tegengaat, omdat zich anders vochtproblemen ontwikkelen die een gevaarlijke impact kunnen hebben op je huis en de gezondheid van de inwoners.

Wat je woonst betreft, zijn de gevolgen van condensatie talrijk: een vieze geur doorheen je stulp, meer schimmels, mijten en huiszwam, een aanzienlijk hoger energieverbruik of een nefast effect op de afwerking van je huis (het hout, de schilderwerken, het behang en de pleister, bijvoorbeeld). Die gevolgen hebben op hun beurt een nefast effect op de waarde van je landgoed en verplichten je uiteindelijk tot dure werken om de getroffen delen te renoveren.

Wat je gezondheid betreft, zijn schimmels en mijten – twee van de belangrijkste gevolgen van condensatie – vaak de oorzaak van allergische reacties. Verder kunnen ook astma, ademhalingsproblemen, een chorinische hoest, een irritatie van de neus, keel en ogen, een huiduitslag of een chronische neusslijmvliesontsteking optreden na een teveel aan condensatie, zeker bij kinderen.

Hoe condensatie aanpakken?

Condensatie is een ernstig en vaak ook chronisch probleem. Daarom laat je het best oplossen door een professional. Een gespecialiseerd bedrijf als Murprotec kan dankzij meer dan zestig jaar ervaring in vochtbestrijding een nauwkeurige diagnose maken en een oplossing voor het condensatieprobleem op jouw maat maken. De mogelijke oorzaken van condensatie zijn immers talrijk en verschillen van woning tot woning. Om de condensvorming optimaal te behandelen, is het dus cruciaal dat de precieze oorzaak ervan en zo ook de bijhorende specifieke aanpak wordt geïdentificeerd. Door een professional aan te nemen, kan je die juiste, definitieve oplossing vinden.