Condens op buitenkant ramen: reden tot paniek? Redactie

15 november 2018

08u30

Condensatie op de binnenkant van je beglazing is vaak het gevolg van een vochtprobleem. Maar wat als de condens niet binnen, maar aan de buitenkant zit? Reden tot ongerustheid? De bouwsite Livios zocht het uit.

Condensatie is het omgekeerde van verdampen: het is de faseovergang van dampvorm naar vloeistof. De druppels op de binnenkant van je ramen zaten dus eerst in de lucht in de vorm van waterdamp. De oorzaak: een hoog vochtgehalte binnenshuis. De boosdoeners: vaak een gebrekkige ventilatie of een ander vochtprobleem.

Ramen favoriet slachtoffer

Condensatie vormt zich op de koudste oppervlakken in je woning. Aangezien ramen isolerend vaak de zwakste schakel vormen, zijn zij het logische slachtoffer. Meer daarover in het artikel Help! Condensatie op mijn nieuwe ramen!

Goed nieuws

Maar wat als de condensatie aan de buitenkant van je glas zit? Een fenomeen dat zich vooral ‘s morgens voordoet, na een koude nacht. Wel, da’s een teken dat je ramen goed isoleren!

Warm glas binnen, koud glas buiten...

Hoe lager de U-waarde, hoe groter de kans dat er zich condens vormt. De logica hierachter? Dubbele en drielagige beglazing hebben een glasblad aan de binnen- en aan de buitenkant. Dat aan de binnenkant staat in contact met je binnenklimaat. Dat aan de buitenkant met de buitentemperaturen.

... en dat trekt waterdamp aan

Tijdens een kille nacht koelt je glas aan de buitenkant dus flink af. En wat gebeurt er als het buiten ‘s ochtends opwarmt in combinatie met een hoge luchtvochtigheid? Dan slaat dat vocht neer op de beglazing… en vormt condens. Die vaak ook snel verdwijnt.

Conclusie?

Condens aan de buitenkant van isolerende beglazing is normaal. Er is niets mis met je ramen en het is ook geen bouwtechnische fout. (Ver)bouw je met een architect? Overleg dan samen met hem hoe je het risico op condensvorming langs buiten kan beperken. Werk je zonder architect? Kaart dit dan aan bij je ramenleverancier.

