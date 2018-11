Livios Magazine Gesponsorde inhoud Compacte woning: zo verwarm je het voordeligst Aangeboden door Daikin

14 november 2018

14u48 0 Wonen Je wil een iets kleinere woning kopen om daarna grondig te renoveren en te isoleren? Al deze keuzes hebben rechtstreekse gevolgen voor je verwarmingsbehoefte. Hoe verzoen je jouw dagelijks comfort met een zo laag mogelijke energiefactuur? Het antwoord lees je hier.

Het minste verbruik

Hoe minder open gevels, hoe lager je energieverbruik. Een open bebouwing scoort het minst goed en kost het meest om energiezuinig te maken. Bij een rijwoning is de totale investering in energie meestal het kleinst.

Niet te veel vermogen

Een kleinere woning heeft geen nood aan én geen plaats voor een grote verwarmingsinstallatie. Lucht-luchtwarmtepompen spelen hier perfect op in. Een buitenunit onttrekt warmte aan de buitenlucht en blaast die als warme lucht je woning in. Die komt je ruimte binnen via een kleine wand- of plafondunit. Je hebt dus geen grote ketel met groot vermogen nodig. Het bewijs: het lucht-luchtwarmtepompsysteem van Daikin voldoet volledig aan de vereisten voor passiefwoningen. Doordat de warmtepomp het grootste deel van zijn energie uit de buitenlucht haalt, blijft je energieverbruik beperkt, mede dankzij de superkorte reactietijd van het systeem.

Apart verwarmen

Mensen die hun woning degelijk isoleren, hebben vaak de neiging om hun verwarming minder goed in de gaten te houden. Hierdoor verbruiken ze eigenlijk meer energie dan nodig. Door te kiezen voor een multisplit lucht-luchtwarmtepompsysteem kan je tot vijf verschillende ruimtes op een kostenefficiënte manier op hun ideale temperatuur houden. En dat het hele jaar door.

Ook koeling mogelijk

Als je een zeer goed geïsoleerde woning hebt met veel ramen en binnenvallend licht, kan het in huis stevig opwarmen. Dit los je op met een lucht-luchtwarmtepomp, die je woning ook kan koelen.

Warm water

Lucht-luchtwarmtepompen kunnen geen sanitair warm water opwekken. De monobloc warmtepompboiler van Daikin kan dat wel. De boiler, die amper 0,36 m2 inneemt, haalt warmte uit de binnenlucht en gebruikt die om warm water op te wekken. Op deze manier bespaar je tot wel 70% op je energiefactuur. Je kan bovendien je oude gas- of elektrische boiler makkelijk vervangen door deze boiler.

