Checklist voor een tijdloze en strakke gevel. Probeer dit zeker thuis!

14 juni 2018

09u45 0 Wonen Niets is zo bepalend voor het uitzicht van je woning als je gevel. Maar hoe kies je uit het uitgebreide aanbod materialen? Geen reden tot paniek: deze vier vragen helpen je op weg naar een tijdloze, strakke gevel!

1. Isoleer ik voldoende?

Een kleine 20 procent van de warmte gaat verloren via de gevel. Met de Deceuninck geveloplossingen kan je enerzijds je buitenmuur finaal afwerken en anderzijds in combinatie met isolatie een extra isolerende schors voorzien. Beiden zijn mogelijk. Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie.

De nieuwe Premium gevelbekleding Vlak 200 (P 2730) van Deceuninck leent zich hier uitstekend toe. Deze gevelplank heeft een harde pvc-toplaag met een kern van gerecycleerd pvc. Ze is licht in gewicht, maar toch opvallend robuust. Door haar beperkte dikte is ze perfect te combineren met de meest uiteenlopende isolatiematerialen en -diktes. Zo krijg je een schitterende gevel, zonder toegevingen op energievlak.

2. Is de gevelbekleding tijdloos?

Je gevel is hét visitekaartje van je woning. Kies daarom voor een tijdloze oplossing die ook over tientallen jaren nog in de smaak zal vallen. Met de Deceuninck Premium-gevelplank Vlak 200 (P 2730) zit je zeker goed. De modern vlakke plank van 20 cm hoog zorgt voor een strak lijnenspel. Behalve de look, de permanente ventilatie en de perfecte kleurmatch tussen hoofd- en afwerkingsprofielen is de discrete, bijna onzichtbare voeg een absolute troef.

De Premium gevelplank Vlak 200 is in vier donkere tinten beschikbaar: ‘Alux DB 703’, ‘Alux antraciet’, ‘Antracietgrijs’ en ‘Eik grijs’. Zo speel je in op de huidige trend van donkere gevelkleuren én geef je je woning een meerwaarde voor de toekomst. De nieuwe Deceuninck gevelplank is werkelijk ‘the little black dress’ van de gevelbekleding. Vraag hier je gratis brochure of gratis staal aan!

3. Is het een gebruiks- en onderhoudsvriendelijk materiaal?

Aan het onderhoud van je gevel wil je het liefst zo weinig mogelijk tijd besteden. Deceuninck heeft dit volkomen begrepen. De Premium Vlak 200-gevelplanken hebben weinig onderhoud nodig. Je hoeft de planken nooit te verven. Ook niet na vele jaren. Ze blijven uiterst kleurvast en uv-bestendig. Bovendien zijn ze bijzonder makkelijk te installeren. De montage gebeurt op een achterliggende draagstructuur. Dankzij een clipsysteem kan je de planken snel, eenvoudig, verdoken bevestigen. Zoek hier een verdeler of vraag een gratis plaatsingsofferte.

4. Wat met de afwerking?

De perfecte gevelbekleding is pas helemaal ideaal als ze met oog voor detail is afgewerkt en met de juiste accessoires gecombineerd wordt. De nieuwe Premium Vlak 200-gevelplank is perfect vlak en dankzij een discreet koppelstuk is de voeg tussen twee horizontaal aansluitende planken zo goed als onzichtbaar. Deceuninck voorziet ook een ruim assortiment afwerkings- en ventilatieprofielen met identiek dezelfde uitstraling als de gevelplanken zelf. Kies je voor deze gevelplank? Dan kies je niet alleen voor een duurzame en volledig recycleerbare oplossing, maar ook voor een totaal gevelconcept met een afwerking tot in de kleinste details. Alle voordelen van deze bijzondere gevelbekleding. Ontdek ze hier!