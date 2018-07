Gesponsorde inhoud Checklist: is jouw dak klaar voor zonnepanelen? Aangeboden door Engie Electrabel

12 juli 2018

09u33 0 Wonen Zonnepanelen zijn veruit de populairste vorm van hernieuwbare energie in Vlaanderen. Je profiteert al vanaf dag één van gratis zonne-energie, je energiekosten dalen én je helpt mee aan een groenere wereld. Maar is jouw dak wel financieel interessant genoeg om zonnepanelen te installeren? Doe zelf de test dankzij de gratis simulatietool van Engie Electrabel.

1. Is je dak volledig in orde?

Het heeft geen zin om een lekkend, krakend dak vol zonnepanelen te leggen. Laat – indien nodig - een expert de staat van je dak opmaken en zorg dat je balken en dakpannen de tand des tijds aankunnen.

2. Heb je voldoende dakoppervlakte?

Een cruciale vraag. Een gemiddeld gezin met twee kinderen verbruikt in ons land 3.500 kWh (kilowattuur) per jaar. Om dit verbruik te dekken, heb je 14 à 24 m² aan zonnepanelen nodig. Heb je niet zoveel plaats? Dan is 8 à 10 m² het absolute minimum.

Tip: controleer vooraf je jaarlijkse elektriciteitsafrekening om een goed zicht te hebben op je verbruik. Hou ook rekening met extra stroomvreters in de (nabije) toekomst.

3. Ligt je dak in de juiste richting?

Een zuidgericht hellend dak is nog steeds de beste oplossing voor zonnepanelen in ons land. En liefst met een helling van 30°. Toch haal je met zonnepanelen op het oosten of westen of met een andere hellingsgraad nog altijd uitstekende resultaten. Ook voor platte daken bestaan er gepaste oplossingen. Enige uitzondering? Richt je zonnepanelen nooit op het noorden. Informeer je bij onze experten. Zij analyseren jouw dak tot in de puntjes.

4. Niet te veel last van zonneblokkers?

Zijn er obstakels in de buurt van je woning die het zonlicht blokkeren? Denk maar aan bomen, een nabijgelegen hoogbouw of zelfs je eigen schoorsteen. Deze kunnen een negatief effect hebben op je zonne-opbrengsten. Indien je geen praktische oplossing vindt, kan de technologie mogelijk een handje helpen. Doe navraag bij je installateur wat je opties zijn.

Wat brengt het jou op?

Zonnepanelen zijn nog nooit zo betaalbaar geweest als vandaag. Bovendien is de technologie er enorm op vooruitgegaan. Maar wat kost een zonnepaneleninstallatie? Een gemiddeld Vlaams gezin laat 14 zonnepanelen installeren, goed voor een kost van om en bij de 6.000 euro. Die investering is op zo’n tien jaar tijd terugbetaald. Je betaalt enkel een jaarlijks prosumententarief op basis van het vermogen van je omvormer. Voor de rest is het genieten van de honderden euro’s die je ieder jaar bespaart op elektriciteit die je anders uit het stroomnet zou kopen.

Doe de test!

Toch hangt de exacte prijs van zonnepanelen af van verschillende factoren. Niet altijd gemakkelijk om te achterhalen. Maar er is hulp op komst. Dankzij de eenvoudige en snelle simulatietool van Engie Electrabel maak je namelijk al een goede inschatting van wat zonnepanelen jou zullen kosten en opbrengen.

Wil je een extra gedetailleerde offerte? Dan maken Engie Electrabel en zonnepanelenspecialist Sungevity een ontwerp op maat. Zo vinden we samen de beste oplossing. Zelfs de plaatsing en nazorg nemen we voor onze rekening. Waar wacht je op? Sluit je aan bij de rest van Vlaanderen!