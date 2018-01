CEO Viessmann laat zien hoe hij zélf woont. “Wij geven letterlijk geen euro uit aan energie” Tom Mondelaers

10u42

Patrick O, CEO van Viessmann België, dat oplossingen voor verwarming en warm water op de markt brengt, heeft het allemaal in zijn energieneutrale nieuwbouw: een warmtepomp, zonnepanelen voor elektriciteit, een zonneboiler voor warm water én een gezellige kachel. Aan de bouwsite Livios legt hij uit hoe hij al die investeringen op negen jaar terugverdient.

Derde keer goede keer, moet Patrick O gedacht hebben, toen hij een bouwgrond kocht in Grimbergen. “We hadden al twee keer gebouwd en waren van plan om onze woning in Vilvoorde om te bouwen tot passiefhuis. Maar het bleek moeilijk en duur om de muren na te isoleren tot passiefniveau. Complexe aansluitingen rondom deuren, ramen en daklijsten krijg je amper luchtdicht. Daarom heb ik mijn echtgenote overtuigd om opnieuw te bouwen, voor de derde keer. Even later kwam ik voorbij deze nieuwe verkaveling gefietst, vlak bij onze vorige woning.”

Traditioneel metselwerk

Het huis van Patrick O, een gecertificeerd passiefhuis met een E-peil van 3, ziet er op het eerste gezicht gewoon uit. Patrick: “Ik heb massieve houtbouw overwogen, maar uiteindelijk gekozen voor de traditionele bouwmethode met dragende bouwblokken en gevelmetselwerk. Vooral vanwege de betere geluidsisolatie, we wonen vlak bij de luchthaven. Bovendien hadden we al twee keer met stenen gebouwd en waren we tevreden met de grote inertie (het warmtebufferende vermogen, red.).”

Bekijk hier de fotoreportage van de bouw van Patricks woning.

Aandacht voor de kleinste details

“Onze aannemer had nog nooit passief gebouwd. En ook de architect had er nauwelijks ervaring mee, maar ik heb een expert onder de arm genomen om over de werken te waken”, vertelt Patrick. Bij de uitvoering werd dan ook aan de kleinste details gedacht. De ramen zijn opgebouwd uit houten schrijnwerk met drievoudig glas en alle isolatieplaten werden nauwkeurig afgeplakt om de luchtdichtheid te bevorderen. Inbouwdozen voor elektriciteit werden minutieus afgedicht met siliconen en een vod aan de achterzijde om kortsluiting tussen het binnen- en het buitenblad te vermijden.

Warmtepomp, zonneboiler, PV-panelen én een kachel

Ook technisch haalde O het onderste uit de kan. Er ligt vloerverwarming op beide verdiepingen, gekoppeld aan een geothermische warmtepomp met putboringen. Voor de productie van warm water werd voor 9 m² aan zonnecollectoren op het dak geïnstalleerd, die ook de zwemvijver verwarmen. PV-panelen genereren jaarlijks 3.600 kWh aan zonnestroom.

Voor de gezelligheid ging Patrick op zoek naar een houtkachel met beperkte warmteafgifte, speciaal voor passiefwoningen. Hij vond de oplossing bij een Oostenrijkse fabrikant.

Warmwaterbuffervat

Maar hoe combineer je al die technieken op een energie-efficiënte manier? Het geheim van Patrick? Een ‘multivalente stratificatietank’. Dit reservoir van 750 liter dient als warmwaterbuffervat voor de zonneboiler, de warmtepomp én de passiefhaard. “De kachel is helemaal ingepakt met isolatie en watergekoeld. Als we hout verbranden, gaat slechts 15% van de warmte verloren, 85% wordt afgevoerd naar het buffervat.”

Energiefactuur: nul euro

Wat betekenen al die energiebesparende maatregelen nu concreet voor de energiefactuur? Patrick: “We kregen gelukkig nog groene stroomcertificaten. Jaarlijks verbruiken we 5.450 kWh aan elektriciteit, waarvan we 1.850 kWh moeten aankopen. Dat komt neer op zo’n 900 euro, maar we ontvangen voor 1.050 euro aan groenestroomcertificaten. Wij geven dus letterlijk geen euro uit aan energie.”

Kostenplaatje

Patrick betaalde 600.000 euro voor zijn nieuwe woning. Hij rekent voor wat het hem heeft gekost om het huis energieneutraal te maken.

Isolatie

Patrick betaalde 5.200 euro voor isolatie. “Dat is ongeveer het dubbele van een normale woning, dus een meerkost van zo’n 2.500 euro.”

Technieken

Voor de technieken (warmtepomp, zonneboiler, ventilatie, kachel…) betaalde Patrick alles samen 53.000 euro. “Dat moet in een standaardwoning lukken voor ongeveer de helft van de prijs. Ik heb dus pakweg 26.000 euro extra geïnvesteerd.”

Ramen

De passieve ramen, houten schrijnwerk met drievoudige beglazing, kostten 35.000 euro. “Toch zeker 11.000 euro duurder dan bij een gemiddelde woning.”

Meerkost van 40.000 euro

Alles bij elkaar betaalde Patrick 40.000 euro extra om zijn huis passief en energieneutraal te bouwen. Op een bouwkost van 600.000 euro komt dat neer op 7% extra. “Nu geef ik wel toe dat ik een pak mensen ken, en dat ik bij Viessmann wat voordelen heb gekregen. Maar voor een meerkost van 10% zou het iedereen moeten lukken.”

Terugverdientijd: 9 jaar!

Patrick had ook nog het geluk dat hij vanwege zijn gecertificeerde passiefhuis tien jaar lang vrijgesteld is van onroerende voorheffing, goed voor een besparing van 8.000 euro in totaal.

Verder berekende hij dat zijn energieverbruik voor verwarming, warm water en het verwarmen van de zwemvijver hem normaal gezien 3.500 euro per jaar zou kosten, of 70.000 euro over een periode van 20 jaar.

“Als ik dat allemaal in rekening breng, kom ik op een terugverdientijd van negen jaar”, vertelt Patrick. “Vanaf dat moment zijn we helemaal budgetneutraal. Stel dat we uitgaan van een meerprijs van 10%, dan zouden we de investering binnen veertien jaar terugverdienen.”

Wat vindt Patrick van zijn investering? Is het de moeite waard? “Ons wooncomfort is enorm, dankzij goede isolatie en balansventilatie. De CO2-concentratie in huis is altijd zeer laag. En ‘s zomers zetten we uiteraard de ramen open, we leven niet in een Tupperwaredoos!”

