Caroline en haar man maken zelf hun nieuwbouw ‘smart’. “Vanaf 2.500 euro ben je vertrokken” Jolijn Vandebeek

27 juni 2018

09u34

Bron: Livios 1 Wonen Domotica complex? Caroline en Didier gingen er zelf mee aan de slag in hun nieuwbouw in Koersel: zij trokken de leidingen en hun installateur nam op het eind de programmatie voor zijn rekening. De Domotica complex? Caroline en Didier gingen er zelf mee aan de slag in hun nieuwbouw in Koersel: zij trokken de leidingen en hun installateur nam op het eind de programmatie voor zijn rekening. De bouwsite Livios was erbij toen specialist Gert de laatste hand legde aan de installatie. “Ik laat mensen altijd even in hun huis wonen voordat ik alles programmeer. Zo weten ze perfect wat ze nog willen aanpassen.”

Domotica is een ander woord voor woningautomatisering. Installateur Gert Janssen van E.V.I. bvba installeerde bij Caroline en Didier een domoticasysteem op basis van KNX Home Control, een open technologie waar meerdere fabrikanten toepassingen voor ontwikkelen. “Zo kan je technieken van verschillende merken of fabrikanten centraal beheren in één systeem”, vertelt Gert.

Caroline licht toe: “Via het aanraakscherm in de gang kunnen wij nu voor iedere kamer de temperatuur instellen en de lichten aan- en uitschakelen. Dit kan ook via onze tablet en smartphone. Zo kan ik de verwarming en verlichting ook vanop mijn werk bedienen.”

Woningautomatisering voor dummies? Check het Domotica ABC.

Zelf kabels leggen

Domotica kan volgens installateur Gert al vanaf 2.500 euro zonder touchscreen. Maar hoe wordt het nu precies geïnstalleerd? “Het verschil tussen domotica en een klassieke elektrische installatie zit in de bedrading”, vertelt Gert. “Bij domotica loopt de bekabeling rechtstreeks van de elektriciteitskast naar de schakelaar. Ook de voeding voor de verlichting komt vanuit de elektriciteitskasten en loopt niet, zoals op de klassieke manier, van de schakelaar naar de verlichting.”

Dat is ook meteen het grote voordeel voor mensen die zelf de handen uit de mouwen willen steken. “Je moet niet meer nadenken over hoe je je leidingen moet trekken. Alles moet naar de zekeringkast, ook het licht.”

Tip van Gert als je zelf aan de slag gaat: “Sluit alles apart aan in je verzekeringskast en noteer bij iedere kabel de naam. Zo heb je achteraf minder zoekwerk.” Meer praktische info vind je hier.

Bouwbegeleiding

Caroline en Didier staken zelf de handen uit de mouwen. “We waren op zoek naar bouwbegeleiding, zodat we zelf enkele werken konden uitvoeren op onze werf”, zegt Caroline. “We kenden het principe van KNX Home Control wel al, maar hadden het nog nooit zelf geïnstalleerd. Daarom zochten we een firma die ons hierbij kon begeleiden. We hadden meteen een goed gevoel bij het installatiebedrijf. Zaakvoerders Gert en Carine gaven ons zoveel mogelijk uitleg zodat we zelf de kabels konden leggen. Daarna heeft Gert alles aangesloten en het programmeerwerk voor zijn rekening genomen.”

Wil jij ook domotica? Met deze checklist kies jij het juiste systeem voor jouw woning.

In het begin hadden Caroline en Didier een standaardprogrammering. “Ik laat de bewoners een tijdje in hun huis wonen zodat ze weten wat ze nog willen laten aanpassen”, zegt Gert. “Zo konden we testen of alles is zoals wij het willen. We hebben bijvoorbeeld gemerkt welke knoppen we minder gebruiken en welke we nog missen”, aldus Caroline.

Wat is er nieuw in domoticaland? Lees het vandaag op Livios.

Oproep: heb jij pas gebouwd of gerenoveerd en heb je vaak gediscussieerd met je partner over ‘levensbelangrijke’ keuzes, zoals een trap in de gang of in de living, een kelder of een zolder, garage of carport, man cave of extra bergruimte, … Laat het ons weten via redactie@livios.be en vertel ons hoe jullie de knoop hebben doorgehakt.