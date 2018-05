Bungalow van 55m² te koop voor bijna 1 miljoen dollar lva

27 mei 2018

00u53

Bron: The OCR 0 Wonen In Laguna Beach ten zuiden van Los Angeles in de Amerikaanse staat Californië staat een heel bescheiden woning te koop voor een minder bescheiden prijs. Voor 998.900 dollar is de bungalow van amper 55 vierkante meter met één slaapkamer en één badkamer de jouwe.

Vorig jaar in juli stond de woning op Lombardy Lane nog te koop voor 1,149 miljoen dollar, maar ondertussen moet je al geen miljoen meer neertellen voor dit "pareltje" aan de Californische kust.

Wie van deze prijs achterovervalt, moet bedenken dat je in dit exclusieve oord in Orange County normaal gezien voor dat geld zelfs geen slaapkamer hebt, maar enkel een stukje land. Een huis in Laguna Beach kost gemiddeld 5,2 miljoen dollar.

De makelaar laat nog weten dat dat het stulpje, hoewel perfect bewoonbaar, wel aan modernisering toe is.