Braziliaan die 16 woningen bouwt in minder dan 10 dagen verkozen tot wereldondernemer van het jaar sam

17 juni 2018

11u31

Bron: belga 2 Wonen De topman van bouwgroep MRV Engenharia, de Braziliaan Rubens Menin (62), is in Monaco gelauwerd als wereldondernemer van het jaar. "Een gezonde bouwsector komt ontelbaar veel mensen waar dan ook ter wereld ten goede", zegt Menin.

Menin is de eerste Zuid-Amerikaanse CEO die de prijs krijgt, die voor de achttiende keer wordt uitgereikt door Consultancybureau Ernst & Young. Hij vergaarde zijn fortuin in de bouwsector, en MRV richtte hij al op zijn 21ste op. De juryleden loofden hem vanwege zijn verdienstelijke werk voor de armere Brazilianen, want zijn bedrijf bouwde meer dan 320.000 huizen en appartementen in het hele land. In de 150 steden waar het bedrijf actief is, woont 1 op de 80 inwoners in een gebouw van MRV.

Rechtvaardige samenleving

"Menins passie is om een meer rechtvaardige en egalitaire samenleving te verwezenlijken", stelt juryvoorzitter Jim Nixon, topman van Nixon Energy Investments, volgens de Financial Times. "Zijn innovatieve geest en ondernemingszin maken van MRV een nuttige onderneming."

Menins is vereerd met de internationale erkenning. "Heel mijn leven was het mijn doel om mensen die het zich tot dan niet konden permitteren de waardigheid van eigendom te geven. Zonder emancipatie geen economische groei."

Snel bouwen

Met een bouwmethode van betonnen muren trekt zijn bedrijf een gebouw van 4 verdiepingen en 16 woningen op in minder dan 10 dagen. MRV genereerde een omzet van 1,44 miljard dollar vorig jaar, en een nettowinst van 197 miljoen dollar. De groep stelt 24.000 werknemers te werk.

De Belgische logistieke dienstverlener WDP was net als 45 anderen kandidaat voor de prijs van ondernemer van het jaar.