Bouwtips, creatieve ideeën én professioneel advies? Dat vind je op het bouw- en inspiratiesalon bis

03 oktober 2018

09u30

Bron: Livios 0 Wonen Op zaterdag 6 oktober zwaaien de deuren van Flanders Expo in Gent opnieuw open voor bis, het bouw- en inspiratiesalon. Je kan er inspiratie op doen voor jouw (ver)bouwproject, nieuwigheden beleven en onderzoeken of jouw project financieel wel haalbaar is. Op zaterdag 6 oktober zwaaien de deuren van Flanders Expo in Gent opnieuw open voor bis, het bouw- en inspiratiesalon. Je kan er inspiratie op doen voor jouw (ver)bouwproject, nieuwigheden beleven en onderzoeken of jouw project financieel wel haalbaar is. Bouwsite Livios begeleidt jou door de verschillende zones.

Handige themazones

De zeven hallen van Flanders Expo zijn ingedeeld in handige themazones. Zo vind je snel en eenvoudig wat je zoekt én heb je voldoende tijd om inspiratie op te doen. Bekijk hier een overzicht van de themazones in detail.

• Hal 1: Advies en informatie: gratis professioneel advies, ruwbouw, schrijnwerk, renovatie, project & immo

• Hal 2: Exterieur

• Hal 3 en 5: Sanitair, Energie en HVAC, Elektrotechniek

• Hal 4: Vloeren & Haarden

• Hal 6 en 7: Keukens & Interieur

• Buitenzone: Modulair bouwen en wonen

Infosessie Livios: ‘Betaalbaar (ver)bouwen, een utopie?’

Heb je financiële vragen over jouw (ver)bouwproject? Op 6 oktober organiseert bouwsite Livios op bis een gratis infosessie: ‘Betaalbaar (ver)bouwen, een utopie?’. In 45 minuten krijg je de financiële geheimen van een geslaagd bouwavontuur. De sessie is gratis, inschrijven is wel verplicht.

Schrijf je hier in voor de infosessie.

Vraag je gratis (ver)bouwboek aan en haal het af op Batibouw

Heb je plannen voor een nieuwbouw of grote verbouwing? Bestel dan jouw gratis exemplaar van het bouw- en renovatieboek 'Verstandig Bouwen en Renoveren' en haal het af bij 'Verstandig Bouwen' aan stand 1004 in de inkomhal.

Tip: Bestel hier jouw gratis bouw- en renovatieboek aan.

Data en openingsuren

Je kan bis bezoeken in Flanders Expo in Gent van zaterdag 6 oktober tot en met zondag 14 oktober, van 13u tot 18u30 tijdens weekdagen en van 10u tot 18u30 in het weekend. Op vrijdag 12 oktober is het 'Nacht van bis' en kan je er inspiratie opdoen van 13u tot 23u. Vraag hier je gratis tickets aan.



