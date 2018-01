Bouwplannen? Zoek een jaar op voorhand een aannemer Jolijn Vandebeek

13u23

Bron: Livios 0 Thinkstock Voor de bouw van je woning, contacteer je het beste een half jaar tot een jaar op voorhand een aannemer. Wonen Ga je (ver)bouwen in 2018? Dan zal je geduld moeten hebben. “Ga tijdig op zoek naar een aannemer of een vakman”, vertelt Anja Larik van Bouwunie aan de bouwsite Ga je (ver)bouwen in 2018? Dan zal je geduld moeten hebben. “Ga tijdig op zoek naar een aannemer of een vakman”, vertelt Anja Larik van Bouwunie aan de bouwsite Livios . Want de wachttijden lopen alsmaar op.

Sinds 1 januari gelden er strengere energieregels voor nieuwbouwwoningen die je 5.000 tot 10.000 euro extra kosten. Daarom dienden architecten de afgelopen weken nog zoveel mogelijk bouwaanvragen in. Die aanvragen zullen waarschijnlijk in februari of maart een antwoord krijgen. Vanaf dan hebben de aannemers twee jaar de tijd om met de uitvoering te starten. Dus als je nu nog geen bouwaanvraag heb ingediend, kom je helemaal achteraan in de wachtrij.

Minder aannemers en vakmannen

Nu de economische crisis voorbij is, willen veel mensen terug (ver)bouwen, maar de bouwbedrijven kunnen amper volgen. Dit probleem doet zich al een tijdje voor. De nieuwe instroom is minimaal, want er zijn steeds minder jongeren die een bouwrichting volgen. Dit heeft een weerslag op de arbeidsmarkt. Zeker nu heel wat bouwvakkers op pensioen gaan.

Lange wachttijden

“Het is niet dat er te weinig aannemers en vakmannen zijn. Ze zijn wel met minder en hebben het daardoor ook drukker, waardoor de wachttijden aanslepen”, vertelt Anja Larik van Bouwunie. “Vooral in grote steden is het een probleem om iemand te vinden. De meeste aannemers en vakmannen werken liever in hun eigen buurt, omdat ze daar voldoende projecten hebben én niet in de file moeten staan.”

Neem tijdig contact op

De wachttijden lopen zo enkele maanden tot meer dan een jaar op. “Neem op tijd contact op als je een aannemer of vakman zoekt”, adviseert Anja. “Voor de bouw van je woning, contacteer je het beste een half jaar tot een jaar op voorhand een aannemer. Anders loop je het risico dat je niet met jouw eerste keuze in zee kan gaan.”

Ook voor kleinere werken zoals elektriciteit en sanitair zal je langer moeten wachten. “Contacteer een schrijnwerker twee tot drie maanden op voorhand. Dan heeft hij de kans om jouw werken in te plannen. De wachttijden voor kleine herstelwerken zijn beperkt, maar voor renovaties duurt het langer”, zegt Anja.