Bouwknoop: kelder of zolder? Gerry Klompers

21 september 2018

08u30

Bron: Livios 0 Wonen Ine en Maarten rondden twee jaar geleden hun bouwavontuur af. Gezien hun beroepskeuzes – zij is kinderkinesiste, hij sportpromotor en jeugdvoetbalcoach – waren extra berg- en werkruimte een absolute must. Alleen had Ine volop haar zinnen gezet op een grote kelder en kleine zolder, terwijl Maarten vooral heil zag in een ruime zolder en kruipkelder. Kon een van hen zijn zin doordrukken? Of vond het jonge koppel een mooi compromis?

De geneugten van een koele kelder volgens Ine:

• Door de wasmachine en droogkast is onze benedenberging een vrij krappe, maar vooral warme plaats. Niet ideaal om etenswaren en drank op te slaan. Een kelder zou dit perfect oplossen.

• Je verliest bovendien geen ruimte onder de nok van het dak, die in ons geval best hoog zit.

• Een kelder zou een leuke uitbreiding op mijn praktijk zijn. Ik zou er bijvoorbeeld een oefenzaal van kunnen maken. Daarnaast zou de ruimte ook ooit kunnen dienen als speelkamer.

• Je kan gemakkelijk je tuinspullen kwijt in je kelder en hoeft dus geen tuinhuis te bouwen. Op die manier zouden we ook ons mooie uitzicht behouden op de velden achter ons huis.

• We drinken beiden graag een glaasje wijn, dus we zouden een kleine wijnkelder kunnen inrichten.

• Het is best wel een hele weg om telkens spullen van boven te halen of met elkaar te communiceren met een hele verdieping ertussen.

Maarten zit liever hoog en droog:

• Al snel bleek uit de grondsondering dat het grondwater op amper 80 cm diep zat. Architect en aannemer wezen op vochtgevaar. Een kleinere kelder zou dan weer stabiliteitsproblemen met zich mee kunnen brengen.

• Volgens de berekeningen bleek een grote, half afgewerkte zolder, een stuk voordeliger te zijn dan een ruwbouwkelder.

• Een zolder kan je inrichten als speelruimte, bureau en zelfs als slaapkamer. Je kan er echt alle kanten mee uit.

• Voor mij was het vooral belangrijk dat ik al mijn spullen op een droge, vochtvrije plaats kon leggen en klaarzetten, zoals mijn laptop, mijn documenten, mijn materiaal voor de voetbaltrainingen, …

• Natuurlijk licht en ramen zorgen voor extra leefbaarheid en een aangenamere sfeer dan in een kelder.

• Je hoeft op de slaapkamers geen ruimte te voorzien voor een bureau, tv of extra kleerkasten. Die dingen kan je gemakkelijk kwijt op zolder.

De oplevering

Vandaag hebben Maarten en Ine niet één, maar twee zolderverdiepen. “We wilden zeker geen risico’s nemen met het oog op vocht- of stabiliteitsproblemen. En ook budgettair bleek de keuze voor een zolder voordeliger. Onze zolder is nu onderverdeeld in een bureauruimte, speelkamer en technische ruimte. Bovendien hebben onze dakwerker en aannemer ervoor gezorgd dat we boven onze leefzolder – dankzij de hoge nok – nog een ruime bergruimte konden inrichten. Al is het wel zo dat we een koele ruimte in huis blijven missen. Maar daar vinden we nog wel een oplossing voor.”

Dit artikel stond op 20/9/2018 in Livios magazine, bijlage van Het Laatste Nieuws.