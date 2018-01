Bouwinnovatie Hasselt: leer bij, win en bezoek interessante infosessies! Redactie

11u30

Bron: Livios 0 Bouwinnovatie Wonen Op bouwinnovatie 2018 staat ‘de optimale woning’ centraal. Hoe bouw je functioneel en geniet je van het meeste comfort? Bezoek diverse standen, volg infosessies en vraag je gratis (ver)bouwboek aan.

Maximaal comfort

Functioneel bouwen doe je om zoveel mogelijk comfort te krijgen, in en rondom je woning. Op bouwtechnisch draait het dan om de ideale bouwtechniek, beste isolatiematerialen en meest energiezuinige systemen voor onder meer verwarming en ventilatie. Heb je vragen over gevelmaterialen, zonnepanelen of schrijnwerk ... Stel ze op Bouwinnovatie 2018!

Smart homes

In het interieur trekken we ons terug om ons te ontspannen en te genieten. We schenken aandacht aan duurzame materialen voor vloeren, afwerking en inrichting van de keuken en de badkamer. Warmte, licht en ruimte zijn prioritair.

Interieurspecialisten komen op de proppen met totaalrenovaties, maar vele exposanten overtreffen jouw verwachtingen binnen hun specialisatie in bv. trappen, binnendeuren of plafondafwerking. Met het oog op comfort wordt ons huis meer een smart home. Ontdek tijdens Bouwinnovatie wat deze toepassingen voor jouw woning kunnen betekenen.

Genotstuin

De tuin vormt het verlengstuk van ons interieur. Bij warme temperaturen installeren we ons graag op het terras en genieten we volop van onze tuin, gesetteld aan de barbecue. Een mooie afgewerkte tuin, in klassieke of in verwilderde stijl. De tuinexperts leveren jou op Bouwinnovatie volop inspiratie.

Elke dag interessante infosessies

Zonwering, zuivere lucht in huis, heerlijke warmte: ze dragen allemaal bij tot een aangename comfortbeleving van je woning. Enkele exposanten engageren zich om je wegwijs te maken in bepaalde thema’s en bieden een infosessie aan.

De infosessies starten telkens 1 uur na de opening, zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Ze worden in een centraal gelegen locatie tijdens Bouwinnovatie georganiseerd. Raadpleeg de kalender zodat je bij je voorbereiding ook rekening houdt met de infosessies die je niet wil missen!

Win de Ixina-keuken!

Vergeet tijdens je bezoek zeker niet deel te nemen aan de bezoekerswedstrijd! Het wedstrijdformulier vind je aan de ingang of op stand 258 van Ixina. Vul het in en deponeer het in één van de urnes op Bouwinnovatie.

Gratis (ver)bouwgids

Ook een must én gratis voor iedere (ver)bouwer: het bouw- en renovatieboek Verstandig Bouwen & Renoveren. Reserveer jouw exemplaar en kom het oppikken op de beurs!

Waar, wanneer en gratis tickets!

Waar moet je zijn, op welke dagen en welke infosessies zijn interessant voor jou? Lees het allemaal op onze infopagina en vraag je gratis inkomticket aan!