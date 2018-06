Bouwexpert: “Woning dreigt wegwerpproduct te worden” Tom Mondelaers

28 juni 2018

17u00

Bron: Livios 0 Wonen 70 procent van de vergunningen voor nieuwe woningen wordt vandaag aangevraagd door bouwbedrijven in plaats van particulieren. “En dat heeft zijn gevolgen voor de kwaliteit”, waarschuwt Bieke Gepts van Essencia op de 70 procent van de vergunningen voor nieuwe woningen wordt vandaag aangevraagd door bouwbedrijven in plaats van particulieren. “En dat heeft zijn gevolgen voor de kwaliteit”, waarschuwt Bieke Gepts van Essencia op de bouwsite Livios . “Een projectontwikkelaar wil zo veel mogelijk woningen aanbieden tegen een zo laag mogelijke prijs. We moeten erop letten dat de kwaliteit niet onder druk komt te staan.”

Essencia, een marktonderzoeksbureau voor de bouwsector, organiseerde vandaag zijn jaarlijkse bouwsymposium in Mechelen. Tijdens het event ging aandacht naar opkomende fenomenen, zoals collectieve woonvormen, coworking en circulair bouwen. Maar initiatiefneemster Bieke Gepts hield ook een pleidooi voor betaalbare kwaliteit. “De bouwheer van de toekomst is niet langer de bewoner zelf”, stelt ze. “Meer dan 70 procent van de vergunningen voor nieuwe woningen wordt vandaag aangevraagd door bouwbedrijven in plaats van particulieren. “Daardoor veranderen de beslissingscriteria. Voor wie zelf zijn huis bouwt, is alleen het beste goed genoeg. Maar een projectontwikkelaar zal eerder belang hechten aan prijs en plaatsingsgemak dan aan levensduur of onderhoudsgemak. De bouwsector dreigt zo een snelle consumptiemaatschappij te volgen waarin levenslange kwaliteit niet langer het allerbelangrijkste is.”

Wegwerpmaatschappij

Gepts wil bouwbedrijven zeker niet met de vinger wijzen. “Het is logisch dat projectontwikkelaars zo veel mogelijk woningen willen aanbieden tegen een zo laag mogelijke prijs. Maar door de steeds duurder worden bouwgronden en alsmaar strengere regelgeving dreigt kwaliteitsvol bouwen haast onbetaalbaar te worden.”

Niet alleen bouwbedrijven dragen volgens haar een verantwoordelijkheid, ook de particuliere bouwers zelf. “Vroeger spaarden mensen tot ze genoeg geld hadden voor een degelijke keuken die jaren meeging. Tegenwoordige nemen ze vaker genoegen met een goedkope keuken die ze al na een jaar of tien vervangen. We moeten oppassen dat we onze woningen niet steeds meer als een wegwerpproduct gaan bekijken.”

Circulair bouwen

Daarom pleit Gepts onder meer ook voor circulair bouwen, een principe waarbij bouwmaterialen hergebruikt worden. “Als we willen dat bedrijven bouwmaterialen gaan hergebruiken, moeten we inzicht verwerven in de hoeveelheden en de soorten bouwmaterialen die er jaarlijks op de ‘afvalmarkt’ belanden. Op basis daarvan kunnen fabrikanten nieuwe producten ontwikkelen die toelaten om circulair te bouwen.”

