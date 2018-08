Bouwers opgelet: “Wie juiste keuzes maakt, moet nergens op inboeten” Heleen Neels

Bron: Livios 0 Wonen De De bouwsite Livios vroeg architecten Door Smits en Marit Meganck van MADAM architectuur uit Brussel naar hun beste tips voor (ver)bouwers. "Het is belangrijk dat architecten zich bewust zijn van het belang van compact bouwen."

1. Nieuwbouw of renovatie?

Beiden kunnen erg interessant zijn. Zowel de unieke locatie, geschiedenis van een gebouw, omgeving, het terrein, ... beïnvloeden een project. Door in een bestaande ruimte iets weg te halen, bij te voegen of uit te lichten kan die een extra dimensie krijgen. Elk bestaand gebouw heeft al een zeker karakter dat vaak een meerwaarde kan zijn. Ook heb je bij een verbouwing meer randvoorwaarden. Het is een leuke en uitdagende puzzel die moet kloppen.

Een nieuwbouw heb je als architect meer onder controle, er zijn minder onvoorziene omstandigheden. Het budget is hier ook makkelijker onder controle te houden. Het is belangrijk dat je goed nadenkt over duurzame, eerlijke materialen en deze ook durft te tonen. Zo krijgt een plek meer karakter.

2. Wanneer is een ontwerp geslaagd? En welk ontwerp van jouw bureau is daar een goed voorbeeld van?

Als je bij het binnenkomen voelt dat het klopt. De ruimtes moeten een soort rust uitstralen, niet te schreeuwerig en niet te kil. Elke ruimte moet zijn functie hebben en een soort van relatie met de naburige ruimtes.

Onlangs hebben we een project opgeleverd, een nieuwbouw met twee compacte duplexappartementen. Door de goede schakeling heb je niet het gevoel dat je je in een appartement bevindt. Er zijn geen gemeenschappelijke ruimtes, elke eenheid heeft een eigen inkom en carport/garage. De twee appartementen, met ramen aan beide kanten, hebben een vide op de juiste plaats voor goede lichtinval en niveauverschillen die de ruimtelijkheid versterken. De doordachte materialenkeuze draagt hier ook aan bij. We vinden het belangrijk dat je als architect bewust bent van het belang van compact bouwen en zijn ervan overtuigd dat je door het maken van de juiste keuzes op niets moet inboeten.

Benieuwd hoe dat er uitziet? Ontdek het hier!

3. Hoe kan je als (ver)bouwer de kosten beperken?

Bij het voorontwerp moet je rekening houden met een compact volume. Overbodige vierkante meters komen zowel de ruimtelijkheid als je budget niet ten goede.

Je kan kosten ook beperken door keuzes te maken, zowel in materialen als in bouwdetails. Een bouwbudget kan snel de hoogte ingaan. Door compromissen te sluiten in materialen en te bepalen wat er minimaal nodig is in bepaalde ruimtes om het concept te benadrukken, kan je onnodige kosten vermijden.

4. Welke fouten moet je als (ver)bouwer absoluut vermijden?

Al starten met een verbouwing zonder na te denken over het geheel.

5. Heb je een gouden tip voor (ver)bouwers?

Volg het advies van een goede architect. (lacht)

