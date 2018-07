Bouwers opgelet: "Heb je die zolder écht nodig? Elke vierkante meter kost geld" Heleen Neels

05 juli 2018

09u08

1. Nieuwbouw of renovatie?

Bij nieuwbouw is het eenvoudig om te beginnen van een leeg blad en heb je enkel de voorschriften, het bouwbudget en de bouwwensen van de eigenaar als startpunt. Bij renovaties ligt dit vaak moeilijker omdat eigenaars vooral denken aan de ruimtes die ze willen veranderen, bijbouwen en renoveren. Maar eigenlijk zou je daar ook eerst de basis goed moeten aanpakken alvorens uit te breiden en oppervlakkig te renoveren. Enkele kamers opnieuw inrichten heeft in principe weinig zin als vloer, wanden en daken ongeïsoleerd blijven, het buitenschrijnwerk aan vervanging toe is of de technieken niet up-to-date zijn.

Renoveren is een andere uitdaging, maar daarom niet minder leuk. In principe heb je meer beperkingen en randvoorwaarden die mee bepalen waar je naartoe kan en wil gaan. Onvoorziene elementen en bijkomende kosten zijn dan ook nooit uitgesloten. Het voordeel van renoveren is wel dat je met een blijvende woonst ook fasegewijs alles zou kunnen inplannen.

2. Wanneer is een project geslaagd? En welk ontwerp van jouw bureau is daar een goed voorbeeld van?

Een ontwerp moet voldoen aan de eisen van de bouwheer, maar moet ook de creativiteit van de architect laten zien. Hoe ga je om met bouwwensen, met beperkingen op het perceel of in de voorschriften, het bouwbudget, enz… Een woning moet kunnen dienen waarvoor ze ontworpen en gebouwd is. Dit moet niet altijd het standaard verhaaltje zijn want dan blijft de architectuur niet verrassen. Een mooi ontwerp kan helemaal fout vertaald worden naar uitvoering als er geen kwaliteitsvolle materiaalkeuzes en detailleringen worden voorzien.

Een mooi voorbeeld is deze woning met een intens rode gevelsteen in Genk.

3. Hoe kunnen (ver)bouwers de kosten beperken?

Een goede basis qua uitvoering is belangrijk, maar het begint ook bij een goed ontwerp. Elke vierkante meter die gebouwd wordt kost geld. Een goede afweging van de verschillende ruimtes en de nodige oppervlaktes kunnen al een groot verschil maken in het budget. Een eengezinswoning in open bebouwing heeft niet altijd een kelder én een zolder nodig omdat dit er traditioneel zit in gebakken. Een slaapkamer moet geen balzaal zijn en bepaalde functies kunnen ook perfect werken met een beperkte oppervlakte.

Ook de invulling van die vierkante meters is belangrijk. De keuze voor specifieke materialen maakt een groot deel uit van de bouwkost en de delen die je daar in kan besparen, zonder in te boeten op de vereiste kwaliteit, betekenen ook een verschil voor het budget. Gevelstenen van 7 cm breed i.p.v. 10 cm breed zijn dunner, kosten minder, maar zijn even kwalitatief op vlak van constructie, stabiliteit en esthetiek.

4. Welke fouten moeten (ver)bouwers absoluut vermijden?

De normen en wetgeving met betrekking tot isolatie, ventilatie en luchtdichtheid maakt dat bouwheren (en architecten!) elk jaar verplicht worden om meer en meer aandacht te hebben voor de uitvoering van de werken. Een woning die qua bouwschil net het minimale haalt, maar dan achteraf ‘goed scoort’ omdat er dure toeters en bellen op vlak van technieken worden toegepast, is in principe geen goed uitgangspunt. De basis van de woning, de constructie en opbouw qua isolatie, compactheid en oriëntatie zijn het belangrijkste in het ontwerp en kan je achteraf niet meer wijzigen.

Qua technieken kan je nog altijd bijkomende elementen achteraf voorzien, maar die hebben lang niet dezelfde levensduur als de ruwbouwmaterialen. Je kan een slecht geïsoleerde woning perfect ‘passief’ krijgen op papier, maar in realiteit zeggen die cijfers niets. Een goede basis is dus alles.

5. Wat is jouw gouden tip voor (ver)bouwers?

Bouwheren moeten een architect niet zien als een noodzakelijk kwaad dat door de overheid wordt opgelegd. De samenwerking is belangrijker dan enkel een ‘plannetje tekenen’ . Openstaan voor niet-alledaagse ideeën kan een grote meerwaarde betekenen. Een beperkt budget mag dan ook geen rem zijn op de keuze of de detaillering van de architectuur. Je kan perfect een bijzondere woning op maat ontwerpen met een unieke woonbeleving voor hetzelfde geld.

