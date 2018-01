Bouwers opgelet: dit betekent het nieuwe S-peil voor jouw woning Gerry Klompers

14u43

Bron: Livios 0 Thinkstock Hoe ziet een woning met een goede S-peil-score er in de praktijk uit? Wonen Dien je jouw bouwaanvraag dit jaar in? Dan moet je als bouwheer rekening houden met twee nieuwe eisen sinds 1 januari: het E-peil zakte van 50 naar 40 en het S-peil deed zijn intrede. Vooral rond dat S(chil)peil heerst nog veel onduidelijkheid. Wat moet je zeker onthouden? Dien je jouw bouwaanvraag dit jaar in? Dan moet je als bouwheer rekening houden met twee nieuwe eisen sinds 1 januari: het E-peil zakte van 50 naar 40 en het S-peil deed zijn intrede. Vooral rond dat S(chil)peil heerst nog veel onduidelijkheid. Wat moet je zeker onthouden? Bouwsite Livios vat alles samen.

Waarom een zoveelste nieuwe score?

Eigenlijk is het S-peil geen éxtra eis. Deze nieuwe score komt zelfs in de plaats van twee bestaande energie-eisen. Vanaf dit jaar is er in Vlaanderen niet langer sprake van het K-peil en van de netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming als eisen voor particuliere woningen. We frissen even je geheugen op:

- K-peil: de isolatiewaarde van de woning in zijn geheel. Het gaat hier over de hele bouwschil: je buitenmuren, vloeren, dak, ramen en deuren. Hoe beter je woning geïsoleerd is, hoe lager deze waarde.

- Netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming: hoeveel energie heeft je woning nodig om te verwarmen?

Beide begrippen verdwijnen dus in deze context. Waarom? Een centrale factor in de berekening van het K-peil en de netto-energiebehoefte is de ‘compactheid’ van de woning. Hoe compacter de woning, hoe beter je scoort. Dat heeft niet per se iets te maken de grootte van de woning, maar met de totale oppervlakte van je bouwschil.

Het probleem met deze waardebepaling? Het lijkt tegenstrijdig, maar een woning met een groot volume is compacter dan een woning met kleiner volume, maar met exact dezelfde vorm. Met andere woorden, om een kleine woning even energiezuinig te krijgen als zijn ‘grotere broer’ moet je heel wat meer (financiële) inspanningen doen.

Het S-peil moet komaf maken met deze scheeftrekking. Ook kleinere, maar efficiënte woningen worden nu beloond qua S- en E-peil zonder dat je als bouwheer te diep in de kosten moet duiken. Kortom: hoe energie-efficiënter je woning, hoe lager je S-peil.

Wat bepaalt het S-peil?

De eis voor 2018 ligt op S31. Meteen te streng én een serieuze rem op de creativiteit volgens bepaalde experts. Anderen zijn net blij met deze nieuwe ambitieuze eis. Tegelijkertijd krijg je als bouwer een stapel nieuwe prioriteiten waar je rekening mee moet houden:

- Efficiënte gebouwvorm en ruimtegebruik: woningen die niet efficiënt omgaan met ruimte (groter en duurder dan nodig, overdekt terras, dakkapelletjes, oversteken, vele hoeken en kantjes…) behalen een slechter S-peil dan vormefficiënte appartementen of rijwoningen die dezelfde energetische inspanningen hebben doorstaan.

- Isolatiesterkte: beter isoleren wordt nog belangrijker

- Warmtecapaciteit van de woning

- Het totale schiloppervlak

- Volumecompactheid

- Aanpak bouwknopen

- Luchtdichtheid

- Oriëntatie van de woning

- Zonnetoetredingsfactor: te veel en te grote ramen kunnen zorgen voor oververhitting, wat negatief is voor je S-peil. Je kan dit wel omtoveren tot voordeel door automatische zonwering (bijvoorbeeld screens) te voorzien. In combinatie met een goede oriëntatie van je woning verwarm je zelfs passief bij wanneer nodig (bijvoorbeeld in de winter dankzij een laagstaande zon).

- Warmteverlies richting niet-verwarmde ruimtes

- Hebben geen invloed op je S-peil: warmteverlies via je ventilatie en interne warmtewinsten (koken, lichaamstemperatuur, warme douche…).

Hoe behaal je goede punten?

Je kent nu de verschillende elementen waar zowel jij als je architect rekening mee moeten houden. Maar hoe ziet een woning met een goede S-peil-score er in de praktijk uit? Een sterk voorbeeld is een dik geïsoleerde rijwoning, efficiënt qua grootte met extra aandacht voor bouwknopen en luchtdichtheid.

Ook heel belangrijk zijn de grootte (niet te wijds) en oriëntatie (niet te zuidgericht) van je ramen. Ook zonwering en voldoende thermische massa – om net de warmte te bufferen – doen je S-peil goed. Extra opgelet voor warmte die verloren dreigt te gaan binnenshuis, bijvoorbeeld tussen je woonkamer en niet-geïsoleerde garage. Deze binnenmuren moet je straks minimaal isoleren.

Ruwweg samengevat: hoe doordachter je woning qua gebruik van ruimte, isolatie en warmtehuishouding, hoe beter je S-peil. En hoe minder investeringen je moet doen om aan de eisen te voldoen. Spreek alvast goed met je architect af welke maatregelen straks nodig zijn en welke invloed deze hebben op je budget.