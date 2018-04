Kijkwoningen Gesponsorde inhoud Bouwen zonder stress in 6 stappen Aangeboden door Sibomat

16u23 0 Wonen Met een bang hart wachten op de bouwvergunning, aannemers zoeken, duizend-en-één knopen doorhakken en dan maar hopen dat alles goed komt. Je zou voor minder je goesting verliezen om nog te bouwen. Gelukkig kan het ook anders. Sibomat, specialist in houtskeletbouw, gidst je in zes stappen naar een zorgeloze nieuwbouw!

1. Laat je begeleiden van a tot z

Bouwen is een vak apart. In handen van professionals met 39 jaar op de teller laat je je begeleiden van a tot z. Van de keuze van de gevelsteen tot de inrichting van je badkamer. Bij Sibomat blijf je betrokken vanaf de eerste dag. “We nodigen al onze klanten uit als de woning wordt uitgezet, de aftrap van hun bouwavontuur”, zegt projectleider Ellen Verfaillie. “Daarna blijft iedereen altijd welkom op onze werfvergadering. Vlak voor de oplevering organiseren we ook altijd een apart werfbezoek.”

2. Kies voor budgetzekerheid

Sibomat garandeert prijszekerheid van bij de start. “Wij stellen geen standaardoffertes op, maar berekenen alles in functie van de wensen van de klant, waarbij we duidelijk vermelden wat wél en niet is inbegrepen”, zegt Peter Vandepitte.

3. Zorg ervoor dat je huis er écht komt

Als je bouwt met een sleutel-op-de-deurbedrijf ben je beschermd door de wet-Breyne. Deze stelt onder meer dat de bouwfirma 5 procent van de prijs moet storten in een fonds als bescherming bij een faillissement. Nog beter nieuws, is dat Sibomat verder gaat. Het bedrijf geeft je een voltooiingswaarborg van 100 procent, zwart op wit. Dat betekent dat de bank zich ertoe verbindt om indien nodig het geld vrij te maken zodat je huis er ook écht komt. Deze service is uitzonderlijk voor sleutel-op-deurbedrijven.

4. Geniet van maximale flexibiliteit

Om binnen je budget te blijven, heb je een bouwbedrijf nodig dat met je meedenkt. Bijvoorbeeld door de bovenverdieping nog niet af te werken of de plaatsing van de zoldertrap nog even uit te stellen. “60 tot 70 procent van onze klanten voert een of meer werken zelf uit”, zegt Dieter De Puysseleyr van Sibomat. “Van isoleren tot elektriciteitswerken en het plaatsen van gipskarton.”

5. Ga voor gegarandeerde kwaliteit

Voor de energieprestaties van je huis zijn een uitstekende isolatie en luchtdichtheid cruciaal. Precies daarin schuilt de grote meerwaarde van houtskeletbouw door Sibomat: omdat specialisten jouw woning al op voorhand samenstellen in een atelier, ben je zeker van een perfecte wandopbouw met aandacht voor de kleinste details. Daardoor profiteer je van een gegarandeerde kwaliteit van uitvoering op de werf. Jouw voordeel? Een lekker warme en energiezuinige woning waar je je vanaf de eerste dag thuis voelt!

6. Vertrouw op de marktleider

Sibomat bouwde de afgelopen decennia meer dan 7.000 woningen in houtskeletbouw. Droom je van een kant-en-klare nieuwbouw, kies dan voor de expertise van deze marktleider. Sibomat was een van de eerste bedrijven die het charter van woningbouwers ondertekenden om de bouwheer extra te beschermen. Bovendien hoort het bedrijf ook qua energieprestaties bij de kopgroep. De meest recente realisaties voldoen nagenoeg allemaal aan de BEN-doelstellingen van 2020.

