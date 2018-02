Bouwen zonder financiële kater? Makkelijker dan je denkt Gerry Klompers

19 februari 2018

14u58 3 Wonen Bouwen of renoveren is een budgettaire krachttoer. Maar wat als op het einde van de rit de rekening niet klopt? Stap je dan opnieuw naar de bank of stel je bepaalde werken toch maar beter uit? Vermijd dat het zover komt dankzij deze tips van Bouwen of renoveren is een budgettaire krachttoer. Maar wat als op het einde van de rit de rekening niet klopt? Stap je dan opnieuw naar de bank of stel je bepaalde werken toch maar beter uit? Vermijd dat het zover komt dankzij deze tips van bouwsite Livios

1. Hallo architect?

Je architect is twee jaar lang jouw vertrouwenspersoon. Is je budget beperkt, maar wel realistisch? Dan heb je iemand nodig die creatief meedenkt en je financieel niet uit de bocht laat vliegen. Pols bij familie, vrienden of kennissen naar de geknipte persoon. Maar niet alleen je architect maakt of kraakt je budget. Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Als je woondroom niet te verzoenen is met je budget, dan wordt het inbinden of wachten. Besparen tijdens de werken kan, maar is echt niet zo gemakkelijk.

TIP: De meeste architecten stellen gratis een vrijblijvende offerte op. Heeft jouw architect die tot in de puntjes uitgewerkt of blijft het bij een summiere opsomming? Gebruik dit kennismakingsmoment om uit te zoeken hoe je architect werkt en hoe ver hij voor jou wil gaan.

2. Keep it simple

Een woning met veel hoekjes en overkragingen kost meer tijd en moeite om te bouwen. Zo’n constructie vraagt mogelijk ook een pak extra versteviging. Met een logisch, compact ontwerp, daarentegen, druk je de prijs. Voor nieuwbouw betaal je gemiddeld vanaf 1.300 à 1.400 euro per vierkante meter. Loopt de prijs te hoog op na de eerste raming? Misschien kan je hier en daar wat vierkante meters laten vallen. Geen probleem als je architect hier creatief mee omspringt. Dat zijn dé momenten waarop hij zich kan onderscheiden.

3. Verdeel en heers

Je architect weet welke aannemers een goede prijs-kwaliteit bieden, maar evengoed wie je best vermijdt. De kans is groot dat hij/zij actief meezoekt, maar het kan zeker geen kwaad om zelf ook je ogen open te houden. Maak wel duidelijke afspraken over wie wat doet.

Als je zoveel mogelijk controle over de prijs wil, splits je best de posten op en laat je de vrije markt spelen. Er bestaan aannemers die technieken als ventilatie, verwarming en sanitair combineren, maar er zijn er ook die van begin tot eind de touwtjes in handen nemen, van de ruwbouw tot de afwerking. De coördinatie en opvolging verlopen dan vlotter, maar daar staat tegenover dat je minder controle hebt over de prijs en soms ook over de materiaalkeuze. De beste optie voor je budget is om met zoveel mogelijk aparte aannemers te werken.

4. Laat je niet verleiden

Je bouwt – meestal toch – maar één keer in je leven. Dromen mag, maar blijf realistisch. Je hebt keukens van 8.000 euro en van 25.000 euro. Ook een badkamer maak je zo goedkoop en zo duur als je zelf wil. Een standaard elektrische installatie kost 2.500 euro. Voor domotica met alles erop en eraan betaal je tot een tienvoud van dat bedrag. Bespreek met je architect welke zaken je kan spreiden in de tijd en of dat geen te grote impact heeft op je dagelijks comfort.

5. Doe het zelf

Fervente klussers kunnen een aantal taken overnemen van de aannemer. Of gewoon helemaal zelf doen. Populaire zelfbouwactiviteiten zijn het dak isoleren, voorbereidende werken uitvoeren voor de elektrische installatie (sleuven slijpen, stroomkringen leggen,…), vloerverwarming leggen, vloer plaatsen en gipsplaten bevestigen. Mogelijk tik je zelfs bepaalde materialen goedkoper op de kop door uitgebreid te vergelijken. Let wel op dat je andere aannemers niet afremt of laat wachten. En documenteer alles goed voor je btw-aangifte.

6. Bespaar op afwerking

Als je toch in de problemen komt met je budget, kan je altijd besparen op de binnenafwerking. Begin met goedkopere verfdeuren, wacht met schilderen en kies bijvoorbeeld laminaat in plaats van parket of tegels. Of werk ruimtes die je de eerste jaren niet meteen nodig hebt (bijvoorbeeld de zolder, extra kinderkamers) nog niet tot in de puntjes af. Tot slot is ook verlichting een handige besparingspost. Een peertje geeft in sommige kamers de eerste tijd zeker genoeg licht.

7. Investeer in de schil

Iets waar je niet op mag beknibbelen is de bouwschil. Eens de woning afgewerkt is, kan je nooit meer aan de isolatie in je muren. En ook je ramen en deuren gaan de komende dertig jaar nergens naartoe. Het nieuwe S-peil, de woningeis sinds 1 januari 2018, straft huizen met een zwakke bouwschil af. Bespaar dus niet op isolatie, ramen of deuren.

8. Leve de wachtbuizen

Mogelijk heb je niet meteen het geld voor een warmtepomp, zonnepanelen of buitenverlichting. Dan is het een goed idee om genoeg wachtbuizen in je voor- en achtertuin aan te leggen voor later. Stem dit goed af met je architect en aannemer.

Is jouw bouwbudget realistisch? Bereken het zelf met de kostprijscalculator: Livios.be/kostprijsnieuwbouw