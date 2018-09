Bouwen in betonstopstijl: van supersmalle rijwoning tot oude rijkswachtkazerne Gerry Klompers

19 september 2018

08u30

Met het oog op de betonstop moeten we met zijn allen anders leren wonen. Maar wat betekent dat nu concreet? 129 nieuw- en verbouwers tonen op zondag 30 september hoe het kan tijdens de eerste editie van Mijn Thuis op Maat , een initiatief van architectenvereniging NAV. Bouwsite Livios selecteerde alvast drie interessante renovatieprojecten.

Hoeve met januskop

Hoe renoveer je onroerend erfgoed dat niets van zijn charme mag verliezen in het straatbeeld, maar toch mee moet groeien met zijn tijd? In het Limburgse Stevoort hanteerden de architecten het fiftyfifty-principe: evenveel respect voor het verleden als het heden. En dat uit zich duidelijk in de uitvoering. Toon me alle foto's van dit project.

In de beeldhouw- en schilderkunst is een januskop een hoofd met zowel aan de voor- als aan de achterkant een gezicht. Dat geldt ook voor deze woning. Kijk je naar de voorgevel, dan zie je een mooie, klassiek gerenoveerde hoeve. Belangrijkste gebruikte materialen: een recuperatiegevelsteen, houten vakwerk met leembepleistering en dakpannen met traditionele look. Als je in de achtertuin staat, zie je echter een compleet andere woning. Omdat het vernieuwde leefgedeelte bijna het hele gelijkvloers inneemt, kozen de bouwheren voor een strakke, moderne uitbouw op de eerste verdieping. En ook het buitenschrijnwerk kreeg een verjongingskuur. De hoeve vormt zo een interessante mix tussen twee totaal verschillende bouwgeneraties, ook qua interieur.

Wonen in een kinderdroom

Vraag aan tien kinderen wat ze later willen worden en er zal zeker een toekomstig brandweerman of politieagent tussen zitten. Was jij zo iemand, dan zal deze oude rijkswachtkazerne op fietsafstand van het centrum van Antwerpen zeker tot de verbeelding spreken. Toon me alle foto's van het project.

Na een grondige bio-ecologische renovatie bewonen vandaag vier bevriende gezinnen het gebouw als volleerde cohousers. Ieder gezin beschikt over een ruime doorzonwoning en mag gebruikmaken van de gemeenschappelijke tuin. De uitbreidingen – in de hoogte en de diepte – gebeurden in houtskeletbouw. Als gevelbekleding voor deze nieuwe delen werd opnieuw gekozen voor hout.

Mission impossible? Niet voor deze rijwoning

Kleine oppervlaktes brengen vaak grote uitdagingen met zich mee. Toch lieten de architecten zich niet afschrikken bij het renoveren van deze smalle, verouderde rijwoning. Toon me alle foto's van het project.

Door te werken met een logische indeling van de ruimtes, slimme lichtinval, lichte kleuren op muren en plafonds, accentverlichting en een open uitbouw creëerden ze een pak meer ruimte(gevoel). De betonvloer die doorloopt op het terras zet dat extra in de verf.

Mijn Thuis op Maat vindt plaats op zondag 30 september, over heel Vlaanderen en Brussel en dat tussen 13u en 18u, tenzij anders aangegeven. Registreren is verplicht. Ontdek alle info en projecten op www.mijnthuisopmaat.be.

