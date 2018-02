Bouwbedrijven trekken aan alarmbel: “Verschil tussen nieuwbouw en renovatie is onverantwoord” Tom Mondelaers

26 februari 2018

15u00

Bron: Livios 5 Wonen Louis Amory, CEO van Blavier en spreekbuis van de Belgische woningbouwbedrijven, roept politici op om een einde te maken aan het grote verschil in btw tussen nieuwbouw en renovatie. “Vandaag heb je de keuze: of je renoveert aan 6% btw, of je breekt af en bouwt opnieuw aan 21%, voor exact dezelfde oppervlakte als vroeger. Dat is zinloos als we de betonstop willen laten slagen”, zegt hij op de Louis Amory, CEO van Blavier en spreekbuis van de Belgische woningbouwbedrijven, roept politici op om een einde te maken aan het grote verschil in btw tussen nieuwbouw en renovatie. “Vandaag heb je de keuze: of je renoveert aan 6% btw, of je breekt af en bouwt opnieuw aan 21%, voor exact dezelfde oppervlakte als vroeger. Dat is zinloos als we de betonstop willen laten slagen”, zegt hij op de bouwsite Livios

Louis Amory is kersvers voorzitter van de Federatie van Ontwikkelaars-Woningbouwers. In een gesprek met de bouwsite Livios hekelt hij de grote verschillen tussen nieuwbouw en renovatie op het vlak van energie-eisen en btw-tarief. “Wie een oud huis koopt, krijgt een energieprestatiecertificaat, betaalt registratierechten en daarmee is de kous af. Je kan blijven verwarmen op gas en CO 2 blijven uitstoten, zonder een bijdrage te leveren aan het behoud van onze planeet. Wie nieuw bouwt, daarentegen, moet voldoen aan de EPB-eisen én 21% btw betalen. Dat is dom! Ik pleit er niet voor om de bouweisen af te zwakken, maar moeten we écht vasthouden aan dat hoge btw-tarief? Een verlaging naar 12% voor nieuwbouw zou al een mooie tussenstap zijn, maar waarom geen 6% zoals bij renovaties? Ik begrijp niet waarom de politiek hier niets aan doet, want nu is de situatie totaal onverantwoord.”

Van één naar zes woningen

Veel oude huizen zijn volgens Amory niet grondefficiënt: ze tellen te weinig verdiepingen en werden gebouwd op een groot stuk grond. Dat kan beter, stelt hij. “Als we die gebouwen, die vaak goed gelegen zijn in de eerste rand rond de stad, slopen en opnieuw bouwen, kunnen op hetzelfde stuk grond vijf of zes gezinnen wonen. Met de meerwaarde die we zo creëren, kunnen we de afbraak betalen. Dan creëer je pas een incentive voor slopen en opnieuw bouwen.”

Lees het volledige interview met Louis Amory op Livios.

Dure en onzekere renovaties

Veel woningbouwbedrijven laten de renovatiemarkt nochtans liever links liggen. “Ik heb zelf gerenoveerd, en op het eind van de rit ben je twee tot vier keer duurder af dan wanneer je zou afbreken en opnieuw bouwen. Maar dat weet een particulier niet op voorhand. Dus ofwel ben je als bouwbedrijf eerlijk en heb je geen klanten, ofwel zeg je het niet en heb je een paar klanten en daarna een slechte reputatie. Ik zeg niet dat we niet moeten renoveren, maar in veel gevallen is afbreken en opnieuw bouwen beter. Het comfort van nieuwbouw is niet te vergelijken met oude gebouwen qua lichtinval, ventilatie en technische uitrusting. Renoveren is soms een goede oplossing, maar vooral vaak een dure oplossing met veel onzekerheid.”

Gebrek aan stimulansen

Toch zijn er ook bouwfirma’s die wél inzetten op renovaties. Joost Callens, de voorganger van Louis Amory bij de Federatie van Ontwikkelaars-Woningbouwers, richtte een renovatieafdeling op binnen zijn bedrijf Durabrik. Deze is intussen goed voor 15% van de omzet. “Uiteraard moeten we ook renoveren”, zegt Amory. “We hebben in België vijf miljoen bestaande woningen, we gaan die niet allemaal kunnen afbreken en opnieuw bouwen. Er is dus een grote markt voor renovaties. Maar er is ook een gebrek aan stimulansen voor meer verdichting en slopen en opnieuw bouwen. Vandaag heb je de keuze: of je renoveert aan 6% btw, of je breekt af en bouwt opnieuw aan 21%, voor exact dezelfde oppervlakte als vroeger. Dat is zinloos als we de betonstop willen laten slagen.”

Meer bouwnieuws

- 30 inspirerende Batibouw-video’s

- 1 op 3 bouwers heeft meer dan 60.000 euro startkapitaal

- 17% van de Belgen heeft slimme woning

- Ontdek honderden Batibouw-nieuwigheden