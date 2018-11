Gesponsorde inhoud Boiler vervangen? Met een warmtepompboiler win je drie keer! Aangeboden door De Dietrich

22 november 2018

11u30 0 Wonen Laat je elektrische boiler het regelmatig afweten? Of ben je op zoek naar een ecologisch alternatief om je sanitair warm water te verwarmen? Dan is een warmtepompboiler zeker het overwegen waard.

1. Uiterst energie-efficiënt

Een warmtepompboiler werkt volgens het principe van een lucht-water warmtepomp en haalt energie uit de lucht. Het systeem werkt als volgt: de toevoer van warme lucht zet vloeistof (freon) om in gas. Een compressor warmt dit gas verder op en leidt het naar je boiler. Daar warmt het gas je sanitair water op. Het gas koelt vervolgens weer af, wordt vloeibaar en de hele cyclus kan opnieuw beginnen. Met de gratis lucht van een warmtepompboiler dek je tot 70% van je jaarlijkse behoefte aan sanitair warm water. Het toestel verbruikt drie keer minder dan een klassieke elektrische boiler en is perfect compatibel met PV-panelen. Het teveel aan elektriciteit van de zonnepanelen kan je gebruiken voor het opwarmen van sanitair water. Nog energie-efficiënter kan haast niet!

2. Na 3 jaar terugverdiend

Een warmtepompboiler koppelt een beperkte investering aan lage gebruikskosten. Zo heb je in vergelijking met een elektrische boiler tot 75 procent minder energieverbruik! Dat betekent dat je je investering al na drie jaar hebt terugverdiend. Het hoogste rendement krijg je als je de warmtepompboiler plaatst in een ruimte waarin verschillende toestellen warmte produceren, zoals een wasmachine, koelkast of diepvries.

Mooi meegenomen is dat je vanaf 2019 ook in aanmerking komt voor een premie van je netbeheerder als je een warmtepompboiler laat installeren in je bestaande woning. De premie bedraagt 400 euro, of maximum 40 procent van de factuur.

3. Voor elk gezin

Niets is zo vervelend dan wanneer er plots koud water uit je douche komt. Daar hoef je niet voor te vrezen met de Kaliko warmtepompboilers van De Dietrich. Met capaciteiten van 210 tot 270 liter voldoen ze aan de noden van een gezin van twee tot zes personen. Je kan perfect twee douches op hetzelfde moment opendraaien, of douchen terwijl je het bad al laat vollopen voor de kinderen.

