Binnenkort in de keuken: Netflix kijken boven het fornuis, Uber bellen via je koelkast en voedsel composteren Björn Cocquyt

13 januari 2019

10u07 1 Wonen Tijdens de jaarlijkse technologiebeurs CES in Las Vegas konden we binnenkijken in de keuken van de toekomst. Die wordt - hoe kan het ook anders - een pak slimmer.

“Koelkast, bel Uber”

Samsung lanceerde een update van de Family Hub koelkast met een compleet vernieuwde schermervaring waarmee je herinneringen deelt, vraagt om de oven voor te verwarmen, om een recept op te zoeken of zelfs om Uber te bellen.

Inzoomen op de kip

Op het eerste gezicht lijkt de Whirlpool Connected Hub Wall Oven niet zo futuristisch, maar de deur is een transparant scherm waarop je door recepten bladert, je kalender of boodschappenlijstje aanpast en instructiefilmpjes bekijkt. Je kan zelfs inzoomen op het gerecht om te kijken hoe het kookproces verloopt, zonder de deur te openen.

Netflix boven je fornuis

De GE Kitchen Hub is een aanraakscherm van 27 inch dat boven het fornuis komt te hangen, zodat de dampkap verborgen wordt. Maar er is veel meer. Met de steun van Google Assistent bestel je boodschappen en bedien je andere slimme apparaten. Via twee camera’s hou je je eten in de gaten en voer je videogesprekken. En natuurlijk blijf je tijdens het koken je favoriete Netflixserie volgen of luister je naar je playlists op Spotify.

Mini-oven, maxi-mogelijkheden

De Smart Countertop Oven is klein genoeg om op het aanrecht te plaatsen. Het toestel van Whirlpool detecteert zelf welk voedsel er in geplaatst wordt en of het al dan niet bevroren is. Aan de hand daarvan bepaalt de oven zelf het kookproces. Aansturen kan ook met Google Home of Alexa van Amazon en er is een livefeed om alles te volgen.

Voedsel wordt compost

Voedsel in de vuilnisbak gaat snel stinken. Maar als het van WLabs, het innovatieteam van Whirlpool, afhangt, verandert dat binnenkort dankzij de Zera Food Recycler. Het toestel maakt met behulp van een speciaal additief in amper 24 uur compost van voedselafval.