Binnenkijken: zo tovert zangeres Noémie Wolfs haar retro living om in een lounge voor vrienden

Wonen

Voor de serie “Mijn Leven. Mijn Living” kijken we binnen in de interieurs van Belgische creatievelingen. Hoe brengen zij hun living tot leven? Zangeres Noémie Wolfs (ex-Hooverphonic) woont in een prachtig retro appartement in Borgerhout. Het staat vol met originele Scandinavische designmeubels uit de jaren vijftig en zestig. Maar die schuift ze met plezier aan de kant wanneer ze vrienden ontvangt. “Ik hou niet van te nette interieurs waarin je haast niet durft te bewegen. Ik wil dat mijn vrienden zich thuis voelen, zich amuseren, en vooral dat ze lang willen blijven hangen.” Kijk mee hoe Noémie samen met haar hondje Jos een klein feestje geven in haar living. Meer inspiratie voor je living? Kijk op IKEA.be