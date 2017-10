Binnenkijken in een E0-woning Dewaele

15u10 1 Dewaele De nieuwe kijkwoning van Dewaele in De Pinte heeft een energiepeil van 0. Wonen “We wilden tonen dat je met houtskeletbouw perfect een zogenaamde E0-woning kan bouwen zonder zware bouwkundige ingrepen,” zegt Pieter Devos van Dewaele Woningbouw. Een E-peil van 0, wat zoveel betekent als energieneutraal. Dat is nog een stuk vooruitstrevender dan de Vlaamse norm van 2021, die een E-peil van 30 oplegt.

In de kijkwoning in De Pinte kun je aan den lijve ondervinden dat het binnenklimaat aangenaam is en de akoestiek fantastisch. Er werd gekozen voor een strakke architectuur in baksteen en hout. Binnen zijn de ruimtes open met warme accenten.

Wandconcept

Het geheim ligt in het eigen wandconcept, dat een maximale isolatiewaarde met een minimale wanddikte combineert. Reken daarbij driedubbele beglazing en zonnewering die ervoor zorgt dat de woning niet oververhit. Een ventilatie met warmterecuperatie en een warmtepomp maken het energiezuinige plaatje compleet. De geringe hoeveelheid energie die je nog extra nodig hebt, komt van zonnepanelen.

Besparing

In deze kijkwoning ligt de focus op isolatie, luchtdichtheid, klimaatcontrole en energiezuinige technieken. “Met dit type E0-woning bespaar je op je energiefactuur en krijg je meer geld voor je woning,” aldus Pieter Devos van Dewaele.

De kijkwoning kan je bezoeken elke zaterdag van 14 tot 18 uur, of op afspraak. Adres: Den Beer 3, 9840 De Pinte. Meer info: http://www.dewaele.be