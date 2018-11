Binnen- of buitenmuurisolatie: zo hak je de knoop door Gerry Klompers

20 november 2018

Bron: Livios 0 Wonen Laura en Glenn gunden zichzelf vier jaar geleden een ietwat groot uitgevallen kerstcadeau: een rijwoning van bouwjaar 1954. Veelbelovend, maar niet zonder stevige renovatiewerken, gezien de EPC-waarde van 755. Belangrijkste ingrepen: muur-, dakisolatie en een nieuwe verwarmingsinstallatie. Tijdens de negen maanden durende breekwerken, moesten ze ook al meteen hun hoofd breken over de gevelisolatie. De overgebleven opties: binnen- of buitenmuurisolatie. Hoe klonken de twijfels bij het koppel?

Isoleren langs binnen…

• De plaatsing is op zich gemakkelijker. Dit zouden we dus eventueel zelf kunnen doen.

• Het is een goedkopere oplossing dan je buitengevel isoleren, aangezien we de gevel ook meteen opnieuw moeten afwerken.

• Beschadigd pleisterwerk kunnen we op deze manier gemakkelijk wegwerken, dus er komen geen extra kapwerken aan te pas.

• Kabels en leidingen werk je gemakkelijk weg.

• Als we onze buitenmuur isoleren, komt de gevel naar voren. Hier moeten we een bouwaanvraag voor indienen. Met andere woorden, er komt een architect en EPB-verslaggever aan te pas. Dat kost extra budget, zonder te beginnen over de hogere materiaalkost.

… of langs buiten?

• De muren zijn overal even goed geïsoleerd.

• Er is geen risico op vochtproblemen of koudebruggen, bijvoorbeeld ter hoogte van de welfsels.

• We verliezen geen binnenruimte.

• We kunnen de gevels volledig vernieuwen naar onze eigen smaak.

• Dankzij hulp van familie, met ervaring in de bouw, kunnen we alles zelf plaatsen.

De oplevering

Budget of goesting: wat gaf uiteindelijk de doorslag? “Na heel lang nadenken kozen we voor buitenmuurisolatie. 12 cm EPS om precies te zijn, afgewerkt met streenstrips. Ruimte is belangrijk, zeker in een rijwoning. En op deze manier konden we meteen ons eigen ding doen. Dankzij de simpele werkwijze – je lijmt simpelweg steenstrips op je isolatieplaten – ging alles ook heel goed vooruit.” In totaal deden Laura en Glenn 3,5 jaar over hun renovatie. Sinds begin deze zomer genieten ze eindelijk van hun omgetoverde woning.

Dit artikel stond op 15/11/2018 in Livios magazine, bijlage van Het Laatste Nieuws.

