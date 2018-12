Bijzonder koopje: een luxe boomhut met alles erop en eraan... voor 245.000 euro Björn Cocquyt

28 december 2018

12u21 4 Wonen Ben je op zoek naar een originele investering? Dan is deze boomhut in de buurt van Doornik misschien wel iets voor jou. Voor 245.000 euro koop je een huisje dat zich 3,5 meter boven de grond bevindt.

De Treeloft met twee slaapkamers heeft een bewoonbare oppervlakte van 59 m². Hij is warm en gezellig ingericht met veel natuurmaterialen, een houtkachel en een sauna. Voor een optimaal contact met de groene omgeving zijn er overal ramen, zelfs naast de douche.

De boomhut bevindt zich in het vakantiepark Your Nature. Ze is vooral bedoeld als investering en biedt gedurende 20 jaar een rendement van 5 procent. Je kan zelf elk jaar een paar keer in het park logeren. Er zijn ook nog andere types te koop vanaf 155.000 euro.

Interesse? Bekijk hier meer en 050/63 07 40.