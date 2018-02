Betonstop niet populair: jongeren houden vast aan villa met tuin op platteland FT

21 februari 2018

18u26

Bron: Eigen berichtgeving 1 Wonen Jonge Belgen laten hun droomhuis met tuin op het platteland niet makkelijk los. Dat zegt een enquête van Reynaers Aluminium. Bijna een op de drie wil vooral rust, maar ook leuke buren en natuur. De betonstop die de regering wil invoeren, blijkt geen populaire maatregel.

Kleiner en dichter op elkaar gaan wonen? Neen, 41 procent van de Belgen jonger dan 34 heeft er geen zin in. Vanaf 2040 zouden we in Vlaanderen nochtans niet meer mogen bouwen in de open ruimte, maar moeten we ons beperken tot de plekjes die al ingenomen zijn. Een achteruitgang van de leefkwaliteit, klinkt het bij velen. Terwijl de regering de maatregel vooral als het tegenovergestelde ziet.

Nu al zegt een op de vier niet gelukkig te zijn met de woon- en leefkwaliteit in zijn of haar buurt. Met de betonstop in zicht wordt het volgens hen alleen maar slechter. Vooral Vlamingen (46 procent) zien het negatief in. In Wallonië zijn ze een pak optimistischer (23 procent).

Vooral rust blijkt een belangrijke factor waarom Belgen vasthouden aan de traditionele villa buiten de stads- of dorpskern. Nog in de top drie: leuke buren en een stukje natuur. Tegelijkertijd beseffen ze dat het niet vanzelfsprekend is daar het ideale huis te vinden. Al is er ook een grote groep die de voordelen ziet van wonen in de stad. 44 procent wijst vooral naar een betere bereikbaarheid.

De betonstop mag dan wel de belangrijkste reden zijn waarom men de toekomst minder rooskleurig inziet, Belgen blijken toch vooral wakker te liggen van de hoge energiekosten (84%), mobiliteitsproblemen (80%), groene ruimte die verdwijnt (78%) en de stijgende woningprijzen (72%). Een paradox eigenlijk, want het zijn net die pijnpunten die de betonstop wil aanpakken. Daarom pleit men voor meer informatie en sensibilisering.