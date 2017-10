Bereken de prijs van je zonnepanelen in 3 stappen Tom Mondelaers

Bron: Livios 0 Wonen Zonnig nieuws: twee jaar na de afschaffing van de subsidies heeft de Vlaming weer trek in zonnepanelen. Van de 170 megawatt die vorig jaar geïnstalleerd werd, ging 103 megawatt naar Vlaamse gezinnen. Wil jij ook investeren in de zon? Bereken dan alvast de kostprijs met dit snelle stappenplan van Zonnig nieuws: twee jaar na de afschaffing van de subsidies heeft de Vlaming weer trek in zonnepanelen. Van de 170 megawatt die vorig jaar geïnstalleerd werd, ging 103 megawatt naar Vlaamse gezinnen. Wil jij ook investeren in de zon? Bereken dan alvast de kostprijs met dit snelle stappenplan van Livios

De grote vraag naar zonnepanelen klinkt als muziek in de oren van de tientallen installateurs die in ons land actief zijn. Maar er liggen kapers op de kust. Grote energieleveranciers, zoals Engie Electrabel en EDF Luminus, bieden al een tijdje zonnepanelen aan. En sinds vorige week strijdt ook Ikea om een stuk van de zonnetaart. Voorlopig verkoopt Ikea alleen zonnepanelen via de website, maar vanaf volgend jaar ook in de fysieke Ikea-filialen. De panelen komen van het Britse Solarcentury, dat ook instaat voor de levering en montage.

Scherpe terugverdientijden

De toenemende concurrentie betekent goed nieuws voor de consument. Toen Engie Electrabel in de zomer van 2016 zonnepanelen begon aan te bieden, pakte het bedrijf uit met een terugverdientijd van negen tot tien jaar. Ikea maakt zich sterk dat je een PV-installatie al na zes jaar terugverdient. De Zweedse keten is dan ook van plan om zijn zonnepanelen 6 tot 10 % onder de gangbare marktprijs aan te bieden.

Offertes vergelijken blijft noodzaak

Maar klopt dat wel? Is Ikea écht de goedkoopste? “Niet per se”, zegt Jozefien Vanbecelaere van de Organisatie Duurzame Energie Vlaanderen (ODE) aan Livios. “Wij hebben de proef op de som genomen en voor een nieuw project offertes aangevraagd bij verschillende aanbieders. En Ikea kwam niet als goedkoopste uit de bus.”

ODE vergelijkt om de drie maanden offertes voor zonnepanelen. “Op basis daarvan bepalen we de gemiddelde prijs per wattpiek. Die bedraagt momenteel 1,4 euro, exclusief btw. Dat is ook de prijs die het Vlaams Energieagentschap gebruikt in haar Zonnekaart.”

1. Vermogen bepalen

• De grootte van je PV-installatie is afhankelijk van het verbruik van je gezin. Een gemiddeld gezin verbruikt jaarlijks 1.000 kWh per persoon. Voor een gezin met twee kinderen, komt dat neer op 4.000 kWh per jaar.

2. Kilowattuur omzetten naar wattpiek

• De opbrengst van PV-panelen wordt niet uitgedrukt in kilowattuur, maar in wattpiek (Wp). Een Wp geeft aan hoeveel elektriciteit een paneel in ideale omstandigheden opwekt, bij een perfecte oriëntatie en optimale weersomstandigheden.

• Omdat de omstandigheden in werkelijkheid nooit ideaal zijn, deel je het geschatte elektriciteitsverbruik van je gezin door de omrekenfactor. Die bedraagt 0,9 in België.

• Als we de 4.000 kWh uit het bovenstaande voorbeeld delen door 0,9 komen we uit op 4.500 Wp. Dat is het vereiste vermogen.

3. Wattpiek x 1,4 euro

• De prijs van een fotovoltaïsche installatie schommelt tussen 1 en 1,5 euro per Wp, afhankelijk van de kwaliteit en het rendement van de panelen. Het huidige gemiddelde bedraagt volgens ODE 1,4 euro.

• Als je weet hoeveel wattpiek je nodig hebt, vermenigvuldig je dat cijfer met 1,4 euro. Voor ons voorbeeld komt dat neer op een totaalkost van 6.300 euro, excl. btw.

Opgelet: verwarm je je woning met een warmtepomp of ben je van plan dat te doen? Breng dan ook het extra elektriciteitsverbruik van de warmtepomp in rekening. Als uit je EPB-rapport blijkt dat je 10.000 kWh per jaar verbruikt voor verwarming, en als je een warmtepomp hebt met een COP van 4, dan stijgt het jaarverbruik van je gezin met zo’n 2.500 kWh.

Meer weten over hernieuwbare energie? Lees verder op Livios! En schrijf je zeker in op de gratis Livios-nieuwsbrief: jouw wekelijkse update op het vlak van bouwen en wonen.