Vochtbehandeling Gesponsorde inhoud Belangrijk bij condensatieproblemen: herken de eerste symptomen

10 januari 2019

12u00 0 Wonen Denk je dat je last hebt van Denk je dat je last hebt van condensatie in huis, maar wil je honderd procent zeker zijn? Hier lees je hoe je de eerste tekenen van condensatie herkent en hoe je best reageert.

Als je een of meer van de volgende symptomen herkent, is de kans groot dat je een condensatieprobleem hebt.

Druppeltjes op de ramen

Condensatie treedt vaak het eerst op bij ramen, en dit in de vorm van kleine druppeltjes. Maar let op dat je niet alles door elkaar haalt: aangedampte ramen net na het koken of douchen is een normaal verschijnsel. Pas op het moment dat de druppels blijven zitten, zelfs als je de ruimte niet gebruikt, is er sprake van een echt probleem.

Vlekken op de muren

Op muren kan je de condensatie zelf niet zien, maar de gevolgen des te meer. Als jouw huis constant vochtig is door condensatie, zie je kleine zwarte of donkergroene vlekken verschijnen: schimmel. Het is ook mogelijk dat de verf afbladdert of dat het behang loslaat.

Een snelle diagnose

Je weet dat je huis gevoelig is voor vochtproblemen, maar je kan niet achterhalen welke die precies zijn? Specialisten zoals Murprotec kunnen je helpen om de juiste diagnose te stellen. Als je een condensatieprobleem ontdekt in een of meer kamers in je huis, is er nog geen reden tot paniek. Er bestaan oplossingen om dit probleem snel op te lossen. Probeer eerst de ruimtes regelmatig te verluchten en dat minstens 15 minuten per dag. Als de condensatie aanhoudt, zorg dan dat de juiste diagnose gesteld wordt, want veel vochtproblemen lijken op elkaar en kunnen makkelijk met elkaar verward worden. Als verluchten niet helpt, bel dan een gespecialiseerd bedrijf dat je kan adviseren en je kan helpen bij het oplossen van je condensatieprobleem.