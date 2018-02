Bouwsector kende 55 arbeidsongevallen per dag in 2015 TK

22 februari 2018

12u30

Bron: Belga 0 Batibouw In 2015 vonden er in de bouwsector 14.000 arbeidsongevallen plaats, oftewel 55 per dag, waarvan acht tot een permanente invaliditeit leidden. Dat maakte de Confederatie Bouw vandaag bekend op de eerste dag van bouwbeurs Batibouw. De bouwsector wil het aantal ongevallen halveren.

De bouwsector blijft een van de gevaarlijkste sectoren van het land, ondanks de veiligheidsinspanningen van de voorbije jaren, stelde de Confederatie tijdens het 14e BouwForum. Van de 14.000 arbeidsongevallen in 2015 leidde 54,7 procent tot een tijdelijke arbeidsongeschiktheid, 14,2 procent tot een blijvende invaliditeit en in 31 procent van de gevallen was er geen arbeidsongeschiktheid. 0,1 procent van de gevallen had een dodelijke afloop.

Van de 55 arbeidsongevallen per dag leidden er 30 tot een tijdelijk arbeidsongeschiktheid en acht tot een permanente invaliditeit. Bij de grote bouwbedrijven ligt het aantal ongevallen lager.

Middenmoot

Het aantal arbeidsongevallen daalt wel sinds sinds 2008 (nog meer dan 20.000 in 2008), maar België doet het doet slechter dan gemiddeld in Europa. "De Belgische frequentiegraad ligt nog altijd hoger dan het EU-gemiddelde. België behoort tot het middenpeloton en zelfs dan nog bengelt het achteraan. En van de top vier van best scorende landen, waaronder Ierland, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, is ons land nog een heel eind verwijderd", aldus gedelegeerd bestuurder Robert de Mûelenaere.

De sector wil daarom aan de veiligheidscultuur werken en tot de Europese top behoren, luidde het. "Het aantal arbeidsongevallen in de Belgische bouw willen we met minstens 50 procent verminderen", zei Confederatievoorzitter Paul Depreter.