Batibouw opent de deuren van 59ste editie TK

22 februari 2018

07u29

Bron: Belga 0 Batibouw Op Brussels Expo gaat vanmorgen om 10.00 uur de 59e editie van bouw- en verbouwbeurs Batibouw van start. De eerste dagen zijn voorbehouden voor professionele bezoekers. Vanaf zaterdag is het grote publiek welkom bij de zowat duizend exposanten.

De 59ste editie pakt opnieuw uit met een aantal nieuwigheden. Met de "walk of floors" en de "walk of flame" zullen respectievelijk vloerbedekking en haarden in de spotlights worden geplaatst. De zogenaamde "Light Avenue", waar de kandidaat-(ver)bouwer inspiratie voor binnenverlichting kan opdoen, krijgt een vervolg. In vergelijking met de vorige editie wordt de ruimte voor de keukenbouwers uitgebreid, op vraag van de exposanten zelf.

Batibouw palmt opnieuw de twaalf paleizen van Brussel Expo en de Astrid Hall in. Meer dan 3.000 mensen waren sinds vorige week maandag aan de slag om alles op te bouwen. "De opbouw startte 12 februari om middernacht. Sindsdien werken 3.000 tot 4.000 arbeiders dag en nacht. Alles moet klaar zijn voor 10 uur", zei Bart Van Den Kieboom, CEO van organisator FISA.

Tijdens de beurs vinden ook een aantal evenementen plaats. Op 27 februari bijvoorbeeld is er een "job day", die werkzoekenden uit de bouwsector in contact moet brengen met potentiële werkgevers. En op de eerste dag van de expo worden de "Belgian Building Awards" uitgedeeld.

Batibouw loopt van donderdag 22 februari tot en met zondag 4 maart 2018, telkens van 10 uur tot 18.30 uur. Op donderdag 1 maart is er een nocturne, met openingsuren tot 23 uur. Vorig jaar trok Batibouw 297.000 bezoekers.