Batibouw 2018: zo haal je het meeste uit je bezoek aan de gigantische bouwbeurs

01 maart 2018

10u00 0 Wonen Nog tot zondag 4 maart is het weer zover: dan bezet Batibouw met meer dan 1.000 exposanten uit veertien sectoren alle paleizen van Brussels Expo. Naast een geüpdatete editie van de geliefde Garden Room verrast de bouwbeurs je ook met vier nieuwe thema’s.

Van artificiële intelligentie tot eco-homes

De vijf zintuigen vormen een eerste rode draad doorheen het salon. Dat je alle producten van honderden exposanten op één plaats kan aanraken, ruiken en zien is dan ook de grootste troef van Batibouw. Of je nu wil bouwen, renoveren of inrichten, je kan er de producten die je het meest interesseren, beter leren kennen én uittesten.

In een wereld waarin we steeds meer digitaal verbonden zijn, zijn ook in onze woningen nieuwe technologieën niet meer weg te denken. Dus natuurlijk is ‘connected home’ een tweede thema dat tijdens het salon in de kijker staat. De nieuwste uitvindingen uit de wereld van domotica en artificiële intelligentie zijn op Batibouw aanwezig om je nieuwsgierigheid te bevredigen.

Bezoek je de beurs met een concreet (ver)bouwproject in gedachten? Dan zal je dankbaar zijn voor het ‘project your home’-concept. Bedoeling daarvan is om je tijdens je bezoek aan Batibouw te helpen bij het plannen van je project. Terwijl je door de veertien hallen wandelt gebruik je een checklist die je wandeling in goede banen leidt en het makkelijk maakt om je project voor te bereiden. De checklist bevat bijvoorbeeld per sector de juiste vragen die je aan de exposanten zou moeten stellen. Je vindt hem in de beurscatalogus of kan hem vooraf online downloaden.

Het vierde thema in de spotlights, ‘zorgeloos wonen’, leert je alles over comfortabele, gezonde, zuinige en veilige woningen die aan de economische en ecologische normen voldoen. De middelen waarmee je zulke woningen kan creëren zijn aanwezig op Batibouw, en ook meubelontwerpers en interieurspecialisten zijn present met ergonomische, intelligente, praktische en esthetische creaties voor binnen- en buitenshuis. Een gezellige én zuinige open haard, de juiste faciliteiten voor homeworking of een milieuvriendelijke spa... Met die nieuwe innovaties kan je jouw ideale, ecologische leefomgeving samenstellen.

Promo’s? Yes please!

Elk jaar opnieuw is Batibouw zo een welkome helpende hand voor al wie wil bouwen, renoveren of inrichten. Je vindt er adviezen en aanbiedingen voor zowat álles: een dak, een vloer, een keuken, een verwarmingsinstallatie of zelfs een brievenbus. En wat is nu echt de kostprijs van een woning te bouwen? Dat doen ze je daar helemaal uit de doeken.

Vooral de vele aanbiedingen die je er krijgt maken Batibouw geliefd. Veel bedrijven, of ze nu aanwezig zijn op de beurs of niet, trakteren op speciale promoties tijdens het salon en vaak ook nog tijdens de daaropvolgende maand. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het bouwbedrijf Woningen Compere, gespecialiseerd in sleutel-op-de-deurwoningen. Bij hen strik je gratis dakpannen en gevelstenen voor je nieuwbouwhuis. Zo kan je met mooie kortingen aan je (ver)bouwproject beginnen.