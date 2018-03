Baas in eigen burcht: 1 op 5 gezinnen heeft alarm Gerry Klompers

05 maart 2018

09u07

Bron: Livios 4 Wonen Een op vijf huishoudens is aangesloten op een alarmsysteem, schat ALIA Security, de Belgische beroepsvereniging van de elektronische beveiliging. Bovendien verbinden meer mensen hun systeem met een alarmcentrale. Hebben inbrekers het steeds minder begrepen op onze strenger beveiligde woningen? Bouwsite Een op vijf huishoudens is aangesloten op een alarmsysteem, schatBovendien verbinden meer mensen hun systeem met een alarmcentrale. Hebben inbrekers het steeds minder begrepen op onze strenger beveiligde woningen? Bouwsite Livios polste bij beveiligingsfirma Securitas.

De statistieken op de website van de federale politie spreken boekdelen. Het is de eerste keer sinds de millenniumwissel dat het aantal woninginbraken zo laag ligt. In 2015 noteerden we 67.000 inbraken, in 2016 waren er dat nog 56.400. De cijfers van vorig jaar lijken ook de goede richting uit te gaan: 25.335 woninginbraken halverwege 2017.

Preventiecampagnes maken ons de laatste jaren extra attent op onze veiligheid thuis. Tegelijkertijd neemt de kwaliteit van de bouwmaterialen alsmaar toe. Buitenschrijnwerk wordt moeilijker te overwinnen voor inbrekers, net als de technologie: alarmsystemen met sensoren, infrarooddetectoren, buitencamera’s, monitoring via smartphone. Het is steeds gemakkelijker en betaalbaarder om je eigen woning nauwlettend in de gaten te houden.

Koen Colpaert van beveiligingsfirma Securitas beaamt: “Bovendien kiezen almaar meer mensen voor een intelligent alarmsysteem. Dat zorgt niet alleen voor beveiliging, maar is ook verbonden met verschillende domoticatoepassingen. Je kan zo’n systeem ook uitbreiden met andere veiligheidsoplossingen, zoals rookmelders of slimme thermostaten.”

Contact met de centrale

ALIA Security, de Belgische beroepsvereniging van de elektronische beveiliging, schat dat vandaag een op de vijf gezinnen een alarmsysteem in huis hebben. In totaal zijn zo’n 800.000 alarmsystemen actief in ons land, lezen we in Waalse krant Sud Presse. 280.000 onder hen zijn rechtstreeks gekoppeld aan een alarmcentrale. Dat cijfer stijgt volgens ALIA jaarlijks met 3 à 5%.

Van telefoontje tot bezoek aan huis

Die trend zien ze ook duidelijk bij Securitas. Koen Colpaert: “In principe kan je elk alarmsysteem koppelen aan een hulpcentrale. Eens aangesloten, monitoren onze operatoren de klanten 24 uur op 24. Gaat het alarm af of detecteert de camera iets ongewoon? Dan zijn verschillende scenario’s mogelijk. We kunnen de bewoner opbellen of een tweede en zelfs derde persoon inlichten.”

“Daarnaast is het ook mogelijk om de hulpdiensten te contacteren of om een mobiele patrouille langs te sturen. In 2017 kreeg onze alarmcentrale 1,2 miljoen meldingen, goed voor 66.000 interventies door onze mobiele teams. Zij komen snel ter plaatse en kunnen op vraag van de klant ook binnen een kijkje nemen als extra controle. In geval van problemen, blijven ze ter plaatse tot er hulp komt.”

