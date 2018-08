Architectenduo deelt beste tips: “Snoei in je bouwkosten met een goed ontwerp” Heleen Neels

30 augustus 2018

08u30

Bron: Livios 0 Wonen De Neem genoeg tijd om alles met je architect af te stemmen vooraleer je begint. Zo hou je je timing en budget beter onder controle." De bouwsite Livios vroeg architecten Willem Bekaert en Aline Van den Weghe van A lined Architectuur uit Zulte naar hun beste tips voor (ver)bouwers. “

1. Nieuwbouw of renovatie?

Kiezen is altijd een beetje verliezen en hier is dit zeker het geval. Nieuwbouw is praktischer, beter beheersbaar en efficiënter. Het bouwproces, van afgraving tot afwerking, is een proces waarbij de bouwheer stilletjes aan zijn droomhuis ziet opgebouwd worden en met iedere stap de vormgeving van de ruimtes duidelijker wordt.

Daarnaast hebben bestaande gebouwen een eigen karakter door de ligging, omgeving, vormgeving, geschiedenis, … Een oud gebouw verbouwen naar een kwalitatieve woning zorgt voor een grotere uitdaging met meer verrassingen, zowel positief als negatief.

2. Wanneer is een ontwerp geslaagd? En welk ontwerp van jouw bureau is daar een goed voorbeeld van?

Een ontwerp is geslaagd als het unieke ruimtes creëert op maat van de bewoners en met oog voor duurzaamheid en detail. Als een eenvoudige ingreep ten volle tot zijn recht komt door het optimaal gebruik ervan. Een project waarbij dit zeker tot zijn recht komt is de uitbreiding van deze landelijk gelegen woning in Waregem.

De bouwheer had nood aan een compacte leefzone voor eigen gebruik en tegelijkertijd aan veel ruimte in functie van sporadisch gebruik door de kinderen en kleinkinderen. Eenvoudige en strakke lijnen als basis voor rustige warme ruimtes die in dialoog gaan met de bestaande woning en de groene omgeving.

Benieuwd hoe dat er uitziet? Ontdek het hier!

3. Hoe kan je als (ver)bouwer de kosten beperken?

Een goed ontwerp is de basis, begin hier dan ook mee. Zorg dat je op voorhand duidelijk weet waar je naartoe wilt en hoe je dit kan bereiken. Vertrouw op je architect om je hierin te begeleiden. Begin niet zomaar aan een project zonder plan of visie, dit zorgt voor een onduidelijke budgettering en op het einde van de rit voor een hogere bouwkost.

4. Welke fouten moet je als (ver)bouwer absoluut vermijden?

Tijdens de uitvoering afwijken van het concept of erger nog uitvoeren zonder een concept. De voorontwerp- en voorbereidingsfase van een project is essentieel. Neem genoeg tijd om alles met je architect op punt te zetten voor je begint, dit zorgt voor een betere controle van de timing en het budget.

5. Heb je een gouden tip voor (ver)bouwers?

Bouwen doe je nooit alleen, werk samen met je architect aan een plan voor de toekomst. Laat je omringen door aannemers die enthousiast zijn over dit toekomstplan en de sterke punten hiervan inzien.

