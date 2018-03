Architecten waarschuwen voor goedkope renovatieadviezen “40 euro? Dat is mensen een rad voor de ogen draaien!” Redactie

02 maart 2018

12u15

Bron: Livios 0 Wonen KBC lanceert binnenkort een online energie- en renovatiecheck die (voorlopig) gratis mogelijke energiebesparingen berekent en relevante investeringen aan je woning voorstelt, samen met een passende lening. De Vlaamse architectenfederatie NAV reageert sceptisch. “Dit is bouwheren een rad voor de ogen draaien”, vertelt Kati Lamens, voorzitter van NAV, aan de KBC lanceert binnenkort een online energie- en renovatiecheck die (voorlopig) gratis mogelijke energiebesparingen berekent en relevante investeringen aan je woning voorstelt, samen met een passende lening. De Vlaamse architectenfederatie NAV reageert sceptisch. “Dit is bouwheren een rad voor de ogen draaien”, vertelt Kati Lamens, voorzitter van NAV, aan de bouwsite Livios

De renovatietool van KBC zal eerst gratis aangeboden worden, vanaf september zou de toepassing 40 euro kosten. Daarnaast bieden ook andere instanties quasi gratis renovatieadvies aan, maar NAV raadt bouwheren af om te betalen voor zo’n advies. “Goedkoop is niet altijd beter. Men belooft bouwheren een gepersonaliseerd en individueel advies, gratis of voor bodemprijzen van 40 tot 100 euro, maar dit is hen een rad voor de ogen draaien”, zegt Kati Lamens, voorzitter van NAV.

Studie ter plaatse

Lamens wijst erop dat je geen renovatieadvies kan opstellen vanop een kantoor, maar dat dit alleen mogelijk is na een gedegen studie ter plaatse door een professional. “Het is dan ook beter dat je meteen de juiste prijs betaalt voor een volledig advies dat je niet enkel waarschuwt voor de consequenties van je energetische ingrepen, maar ook de bouwtechnische kant belicht. Dit betaalt zich aan het eind van de rit sowieso terug. Een architect is bovendien voor tien jaar verzekerd voor adviezen, waardoor de consument de zekerheid heeft dat hij niet in de kou blijft staan als er iets fout loopt.”

Bij NAV wijzen ze ook op de woningpas die dit voorjaar gelanceerd wordt. Elke woning in Vlaanderen krijgt een digitale map met alle bouwvergunningen, energiecertificaten en andere documenten. In 2019 komt bovendien het EPC+ eraan, dat al een advies zal bevatten over hoe je je woning energiezuiniger kan maken. Daardoor zal volgens de architectenorganisatie het belang van “light”-adviezen afnemen.

