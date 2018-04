Architecten en aannemers met de handen in het haar. “We discussiëren zelfs over een spleet onder de deur” Jolijn Vandebeek

16 april 2018

10u14

Bron: Livios 0 Wonen Wie bouwt, moet voldoen aan de EPB-eisen. Maar wat als architecten en aannemers zélf de draad kwijt zijn? Het is genoeg geweest, stelt Luc Dedeyne, architect en energieconsulent bij Bouwunie op Wie bouwt, moet voldoen aan de EPB-eisen. Maar wat als architecten en aannemers zélf de draad kwijt zijn? Het is genoeg geweest, stelt Luc Dedeyne, architect en energieconsulent bij Bouwunie op de bouwsite Livios . “De regelgeving leidt soms tot discussies, tijdverlies en een inefficiënte manier van werken.” Hij pakt meteen ook uit met een opmerkelijk initiatief.

“De EPB-eisen zijn nuttig en noodzakelijk, maar het moet een pak eenvoudiger”, zegt Luc Dedeyne. “Het wordt allemaal zodanig complex dat het vaak als last gezien wordt. Alles moet tot in de details berekend worden. Ik zie collega’s discussiëren over een spleet onder de deur, of die nu 7 of 9 mm mag zijn. Waar zijn we dan mee bezig. De regelgeving leidt soms tot discussies, tijdverlies en een inefficiënte manier van werken.”

Niet muggenziften

We zijn vandaag al bij al goed bezig als het op bouwen aankomt, vindt Dedeyne. “We hechten veel aandacht aan isolatie, luchtdichtheid en zonwering, wat betekent dat de hoeveelheid energie die we nodig hebben om onze woning op te warmen of te koelen zeer beperkt is. Maar we moeten niet sneller willen lopen dan Europa. De Europese Ecodesign-richtlijn geeft aan welke technieken en producten we nog mogen gebruiken en welke niet. Laten we deze stapsgewijze uitfasering van onder andere cv-ketels respecteren.”

Wat verwarming betreft, vindt Dedeyne bijvoorbeeld dat we gerust om het even welk verwarmingstoestel kunnen gebruiken dat nog toegelaten is door Europa. “We moeten ook niet muggenziften over details zoals de aanvoer- en retourtemperatuur van het verwarmingswater. Dat kost allemaal zo gigantisch veel tijd en zal in werkelijkheid niets veranderen. Moeten we echt alles tot in de kleinste details berekenen?”

Dedeyne geeft op Livios een opsomming van de belangrijkste pijnpunten in de EPB-regelgeving.

Gezond verstand

Dedeyne pleit voor gezond verstand, zodat architecten niet het noorden verliezen als ze een huis of gebouw ontwerpen. “Als een architect een plan uittekent, moet hij bijvoorbeeld weten hoe dik de isolatie moet zijn om aan de eisen te voldoen. Daarom heb ik een rekenblad opgesteld waarmee de architect snel en eenvoudig voor elk materiaal kan achterhalen wat hij nodig heeft. Daarnaast heb ik voor de techniekers een lijst opgesteld met technieken die hij vandaag perfect kan gebruiken, ook voor hernieuwbare energie.

Handige checklist

Naast het rekenblad ontwikkelde Dedeyne voor architecten en aannemers ook een checklist, zodat ze niet alle details van hun ontwerp moeten invoeren in de complexe EPB-software. “De checklist gaat nog steeds uit van de bestaande eisen op het vlak van isolatiewaarden en bouwknopen (plaatsen waar de bouwschil onderbroken wordt, red.). Alleen probeer ik het aantal variabelen in de berekeningen te beperken en complexe vraagstukken tot eenvoudige keuzes te herleiden. Het is de bedoeling om bij het ontwerp zo veel mogelijk obstakels weg te nemen.”

Geen achterpoortjes

“Ik pleit er zeker niet voor om achterpoortjes te zoeken”, benadrukt Dedeyne. “We moeten de pragmatische aanpak die ik als alternatief voorstel juist combineren met een jaarlijkse aangifte van het energieverbruik. Want wat ben je tenslotte als je woning wel is uitgerust met de juiste technieken, maar toch nog altijd veel energie verbruikt? Als we echt iets willen veranderen in Vlaanderen, kunnen we dat volgens mij vooral doen door aan de mensen hun centen te zitten, bijvoorbeeld door een CO2-taks in te voeren op hun reële energieverbruik. Dit stuurt hun gebruikersgedrag.”

Meer (ver)bouwnieuws? Schrijf je nu gratis in voor de Livios-nieuwsbrief.