Architecten delen tips: "Panikeer niet meteen bij een tegenslag tijdens je bouw" Heleen Neels

16 november 2018

08u49

De bouwsite Livios vroeg Jan Haerens en Stephane Damsin van Ouest architectuur uit Vorst naar hun beste advies voor (ver)bouwers. "Kiezen waar je echt op inzet is belangrijk. Je investeert beter in één aspect van je (ver)bouwproject, terwijl je andere keuzes basic houdt."

1. Nieuwbouw of renovatie?

Renoveren, absoluut! Wij werken in een stadscontext, vrijwel al onze projecten zijn renovatieprojecten, nooit “from scratch”. Het is bijna altijd interessanter, duurzamer, complexer en mooier om het project op te bouwen rondom wat er al bestaat. Heel vaak zijn oude bouwmaterialen van hogere kwaliteit dan wat je vandaag als standaard krijgt. Een eerste stap in het ‘circulair bouwen’ is net om uit te gaan van de kwaliteiten die aanwezig zijn. Renovatie, dus.

2. Wanneer is een ontwerp geslaagd? En welk ontwerp van jouw bureau is daar een goed voorbeeld van?

Wanneer je na de werf kan binnenstappen, en weer het enthousiasme voelt van de eerste schetsen en ontwerpideeën, is het project geslaagd. Bij elk project moet je rekening houden met allerlei randvoorwaarden en moeilijkheden, maar als we erin slagen het basisidee te realiseren, zelfs in aangepaste vorm, is het project geslaagd.

Het project House William is de verbouwing van een woning in Brussel, waar de leefruimtes niet zijn opgevat als een klassieke living/eetplaats/keuken, maar als een verzameling van plekken in een ruimtelijke compositie en met een interessante relatie tot elkaar. Bekijk hier meer foto’s van deze gerenoveerde rijwoning.

3. Hoe kan je als (ver)bouwer de kosten beperken?

Kiezen waar je echt op inzet is belangrijk. Beter investeren in één aspect van het project, en andere keuzes basic houden. Als je alles tegelijk belangrijk vindt, swingt de rekening vaak de pan uit, en moet je toch weer gaan beknibbelen op de kwaliteit. Resultaat: je krijgt overal iets ‘middelmatig’ en het kostenplaatje is toch hoog.

4. Welke fouten moet je als (ver)bouwer absoluut vermijden?

Elke werf, zeker een renovatieproject, heeft zijn verrassingen en tegenslagen. Het is belangrijk om op dat moment niet in paniek te schieten en allerlei last-minute wijzigingen te doen aan de beginideeën. Hou de initiële ontwerpideeën in het achterhoofd als er moet bijgestuurd worden, en probeer die ook te realiseren, eventueel via een andere weg dan gepland.

5. Heb je een gouden tip voor (ver)bouwers?

Probeer niet al je ideeën of dromen in één project te realiseren. Meestal werkt dat niet, om budgetredenen, omdat de ruimtes er niet voor geschikt zijn, … Beter één goed uitgewerkte troef dan 7 halve ideeën.

