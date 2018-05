Architecten delen hun beste verbouwtips. “De goedkoopste vierkante meter is de onbebouwde” Jolijn Vandebeek

23 mei 2018

09u11

Bron: Livios 0 Wonen Nu zondag kunnen verbouwers hun hartje ophalen tijdens de Vlaamse Renovatiedag. De in elke provincie een project dat je zeker niet mag missen en vroeg de architecten in kwestie naar hun beste renovatietips.

Nu zondag kunnen verbouwers hun hartje ophalen tijdens de Vlaamse Renovatiedag. De bouwsite Livios selecteerde

Tip 1: betrek de architect zo snel mogelijk

“Betrek de architect zo snel mogelijk bij je renovatie, zelfs nog voor je huis gekocht is”, adviseert architect Jonathan Antico van Antico Architecture. “Verbouw daarna compact, maar toch ruimtelijk. Onthoud dat de goedkoopste vierkante meter de onbebouwde ruimte is. Hoe compacter je verbouwt, hoe minder warmteverliezen en stookkosten je hebt.”

Project in de kijker tijdens de Vlaamse Renovatiedag: een halfopen bebouwing met typisch Vlaamse koterijen in Lovendegem. De bijgebouwen ruimden plaats voor een open volume met uitzicht op de tuin. Benieuwd naar het resultaat van deze renovatie? Bekijk hier de foto's.

Tip 2: analyseer het gebouw grondig

“Bij een renovatie is het belangrijk om te starten met een grondige analyse van het gebouw. Zo komen er tijdens de werken minder onvoorziene kosten naar boven en hou je jouw budget beter onder controle”, legt interieurarchitecte Lene Van Look uit.

Project in de kijker: renovatie van een garage van een chauffeur in Antwerpen. Lene Van Look creëerde een binnenkoer voor meer natuurlijk lichtinval en visuele ruimtelijkheid met een tuin boven op het dak.

Tip 3: denk na over de indeling

De gouden tip van interieurarchitect Frederic Vuylsteke van ‘Lab-Designburo: “Koop je een huis om te renoveren? Denk dan goed na over hoe je het wilt indelen. Dat klinkt misschien logisch, maar toch is het iets waar verbouwers vaak in de fout gaan. Denk goed na over de circulatie in het gebouw, welke functie je aan de verschillende ruimtes wilt geven en wat je belangrijk vindt om zo je concept uit te werken.”

Project in de kijker: uitbouw voor een rijwoning in Brugge. Op ieder niveau werden er meerdere terrasmogelijkheden gecreëerd die deels dienst doen als groendak en deels als zonneterras.

Tip 4: start met een doordacht plan

“Start altijd met een goed doordacht plan”, adviseert interieurarchitecte Marie-An Becks van Kriatura Interieurarchitectuur. “Een renovatie kan je in delen uitvoeren, maar weet waar je naar toe wilt werken. Een planning is minstens zo belangrijk. Je kan heel veel resultaat behalen op korte termijn als je de planning nauwgezet opvolgt. Zeker als je blijft wonen waar je woont.”

Project in de kijker: verbouwing van een typische bungalow uit de jaren 60 in Hasselt. De woning kreeg een extra verdieping in houtskeletbouw met grote raampartijen.

Tip 5: isoleer eerst de bouwschil

Het advies van architect Niels Verbinnen van Under Construction Architecten: “Pak eerst de buitenschil aan. Isoleer goed en maak de buitenschil luchtdicht, dat is de basis van iedere verbouwing. Later kan je nog in dure systemen investeren zoals een warmtepomp.”

Project in de kijker: energiebewuste verbouwing van een halfopen woning in Hofstade met een uitbreiding in houskeletbouw met een groendak. Een groot schuifraam en enkele dakramen zorgen voor veel lichtinval.

Wil je een of meerdere verbouwingen bezoeken tijdens de Vlaamse Renovatiedag? Dit artikel op Livios wijst je de weg!

