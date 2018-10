Architecten delen beste tips: “Bekijk de kostprijs van je bouwproject op lange termijn” Heleen Neels

10 oktober 2018

08u36

Bron: Livios 0 Wonen De Robbe Van Caimere en Nikolaas Martens van Martens Van Caimere Architecten uit Gent naar hun beste advies voor (ver)bouwers. "Al van bij de eerste schetsen stemmen we de wensen van opdrachtgevers af op hun budget." De bouwsite Livios vroegvannaar hun beste advies voor (ver)bouwers. "Al van bij de eerste schetsen stemmen we de wensen van opdrachtgevers af op hun budget."

1. Nieuwbouw of renovatie?

In ons kantoor is de verhouding nieuwbouw (of vervangbouw) tegenover renovatie ongeveer 50/50. We hebben geen specifieke voorkeur tussen beide benaderingen maar evalueren elk project op zijn potenties. Elk project vergt vooraf een goede afweging, wat kunnen we duurzaam en kwalitatief renoveren (ligging, oriëntatie, bouwfysische staat,….), en waar is afbraak en vervangbouw of nieuwbouw op een meer geschikte locatie op zijn plaats. We wegen de aanwezige kwaliteiten en/of problemen af tegen de voorliggende ambities en budgetten.

We kiezen er bewust voor om te werken aan ‘totaalprojecten’. In elk project trachten we een overkoepelend totaalconcept uit te werken voor het ganse project, en de technische uitwerking en effectieve realisatie tot in de kleinste details op te volgen.

Lees ook: Bereken hier de prijs van een nieuwbouwwoning.

2. Wanneer is een ontwerp geslaagd? En welk ontwerp van jouw bureau is daar een goed voorbeeld van?

Een project is voor ons geslaagd als zowel de opdrachtgevers als wijzelf trots kunnen zijn op het eindresultaat. In Zingem (Oost-Vlaanderen) realiseerden we in samenwerking met aNNo architecten een cohousingproject in een historische vierkantshoeve. We konden er het beschermde monument in eer herstellen en tegelijk zeven hedendaagse, ecologische en energiezuinige woonunits creëren rondom een prachtig erf met gedeelde tuin. Zonder nieuwe bouwgronden aan te snijden. Bekijk hier alle foto's van de gerenoveerde vierkantshoeve.

3. Hoe kan je als (ver)bouwer de kosten beperken?

In onze ontwerpmethodiek maken we vanaf de eerste schetsen ook bijhorende kostenramingen op. Zo kunnen we de wensen van de opdrachtgever vanaf de eerste pennentrek afstemmen op het beschikbare budget, en krijgen bouwheren de nodige info om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Daarnaast vinden we het belangrijk om de kostprijs van een bouwproject op lange termijn te bekijken: een meerinvestering in energiezuinigheid (isolatie, luchtdichtheid, hernieuwbare technieken) verdient zichzelf terug. De keuze voor kwalitatieve materialen zorgt ervoor dat ze niet na enkele jaren vervangen moeten worden, of duur onderhoud vergen.

4. Welke fouten moet je als (ver)bouwer absoluut vermijden?

Aanpassingen aan het ontwerp in de werffase zijn een absolute afrader. Deze jagen het kostenplaatje voor de opdrachtgever omhoog en de efficiëntie van de uitvoerende aannemers naar beneden. Dergelijke wijzigingen hebben meestal ook onverwachte (vervelende) gevolgen die meestal pas later in het bouwproces aan het licht komen.

5. Heb je een gouden tip voor (ver)bouwers?

Reserveer voldoende tijd voor het ontwerpproces. Een ontwerp moet kunnen rijpen en groeien. De beslissingen die je in deze fase neemt, zijn er voor de rest van je leven in die woonst. Door de tijd te nemen om in de studiefase een weldoordacht ontwerp te laten groeien en dit tot in detail uit te werken, kan een beter project afgeleverd worden voor de rest van de levensduur van het gebouw. Een gedegen technische uitwerking vooraf resulteert ook in een efficiëntere en snellere bouwfase, met minder faalkosten.

TIP: Ga je binnenkort bouwen? Krijg gratis het boek 'Verstandig Bouwen en Renoveren' met essentiële bouwinfo, uitleg over bouwtechnieken en -materialen en handige weetjes van ontwerp tot tuinaanleg.

BESTEL HIER GRATIS JOUW BOEK en krijg het aan huis geleverd.

Lees ook

Van voorontwerp tot de juiste aannemer(s): zo pak je het aan

Hou je bouwbudget onder controle met deze tips

Bouwen, verbouwen of kopen: dit zijn de voor- en nadelen

Bron: Livios