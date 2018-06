Architecte Sophie waarschuwt: “Renovatie is altijd een beetje afwachten” Heleen Neels

28 juni 2018

08u36

Bron: Livios 0 Wonen De bouwsite 3 uit Lommel naar haar beste tips voor (ver)bouwers. Deze goede raad sla je beter niet in de wind! De bouwsite Livios vroeg architect Sophie Loots van Architectenburo Lootsuit Lommel naar haar beste tips voor (ver)bouwers. Deze goede raad sla je beter niet in de wind!

1. Nieuwbouw of renovatie?

Het voordeel van nieuwbouw is een betere controle op de uitvoering en het budget. Renovatie is altijd een beetje afwachten en jezelf voorbereiden op mogelijke verrassingen. Aan veel woningen is er in het verleden al eens verbouwd, dikwijls zonder architect, en dan komen er wel eens verrassingen uit de bus waardoor het behoorlijk duur kan worden.

Vaak wordt er verbouwd omwille van het verlaagde btw-tarief van 6%, maar vaak vergeet men de bijkomende investeringen om aan de hedendaagse energienormen te voldoen. Daarom ben ik er voorstander van om elke afbraak en heropbouw aan 6% btw te laten bouwen. Zo krijgen we een veel energie-efficiëntere bebouwing, met woningen die voldoen aan de hedendaagse normen en met een veel performanter ruimtegebruik.

2. Wanneer is een ontwerp geslaagd? En welk ontwerp van jouw bureau is daar een goed voorbeeld van?

Een ontwerp is geslaagd als de bouwheer graag in zijn woning woont. We proberen altijd een praktische woning te ontwerpen, zonder de architectuur uit het oog te verliezen. Het ontwerp vertrekt vanuit de wensen en verwachtingen van de bouwheer en daar proberen wij een ‘esthetisch en woonbaar’ verhaal van te maken.

Deze woning aan de rand van het centrum van Lommel is een mooi voorbeeld van hoe we als kantoor te werk gaan.

3. Hoe kunnen (ver)bouwers de kosten beperken?

Bouwen is niet goedkoop en het wordt nog duurder, mede door de steeds strengere regels op het vlak van energieprestaties en veiligheid, en extra verplichtingen voor de bouwpartners. Wij kunnen de kosten enigszins beperken door doordacht te ontwerpen en vanaf het eerste ontwerp de structuur van de woning in het achterhoofd te houden.

In eerste instantie moeten wij als architect met een voorstel komen dat ‘bouwbaar’ is. Door slimme ingrepen te doen of door de indeling zo te organiseren dat er minder structurele elementen nodig zijn, kan je al veel besparen. Verder heeft het geen zin om de bouwheer meer te beloven dan wat mogelijk is. Tegenwoordig nemen technieken een erg grote hap uit het budget, de verleiding is soms groot om hierin te ver te gaan.

4. Welke fouten moeten (ver)bouwers absoluut vermijden?

Als iets te goed lijkt om waar te zijn, is het meestal ook zo. Zorg voor een aannemer die mee is met zijn tijd en die op de hoogte is van de huidige regelgeving, technieken, … Ga referenties bekijken en overleg met je architect.

5. Wat is jouw gouden tip voor (ver)bouwers?

Neem ook de tijd om uit te zoeken wat je wil en voor het opvragen en vergelijken van offertes. Een bouwproces duurt een jaar of langer, maar je woont nog veel langer in de woning. Het moet goed zitten.

Dit artikel komt uit de reeks ‘Architectenschakel’ op Livios. Elke week geeft een architect zijn visie op vijf prangende (ver)bouwvragen en duidt hij een opvolger aan.