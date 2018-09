Architect woont in omgebouwde lijnbus: "Dit is ons betaalbaar alternatief voor de huurmarkt" Heleen Neels

20 september 2018

08u30

Bron: Livios 0 Wonen De bouwsite De bouwsite Livios vroeg architect Robbe Van Poucke uit Stekene naar zijn beste advies voor (ver)bouwers. Zelf woont hij samen met zijn vrouw in een omgebouwde lijnbus, maar welke gouden tips heeft hij voor jou?

1. Nieuwbouw of renovatie?

Renoveren is een must. Tenzij de bestaande structuur dezelfde kwaliteit in x-aantal jaren niet meer kan garanderen, afhankelijk van de duur waarvoor de herbestemming wordt nodig geacht. Een renovatie heeft ook meer charme en dit maakt het Belgische landschap dan ook zo aantrekkelijk. Niettegenstaande vind ik herbouw zeker niet af te raden, maar als de architectuur moet onderdoen voor budget dan toch liever niet.

2. Wanneer is een ontwerp geslaagd? En welk van jouw ontwerpen is daar een mooi voorbeeld van?

Een ontwerp is geslaagd als voor het vooropgesteld budget een kwalitatief ontwerp uit de bus kan komen. Mijn vrouw en ik hebben een lijnbus omgebouwd als tijdelijk, verplaatsbaar verblijf en doe-het-zelf experiment met een héél beperkt budget. Het resultaat is beperkend maar toch verhelderend ruim, gezellig en leefbaar. We maakten gebruik van een stuk te verkavelen grond. Het hele idee is om op onbebouwde bouwgrond te kunnen wonen (vb. met een containerwoning of tiny house), een betaalbaar alternatief te bieden voor de dure huurmarkt en te kunnen wonen in woonuitbreidingsgebieden zonder nieuwe bouwgrond aan te snijden. Bekijk hier de lijnbus van Robbe.

3. Hoe kan je als (ver)bouwer de kosten beperken?

Als je (ver)bouwt, beperk dan in bouwvolume en probeer berging zoveel mogelijk buiten jouw beschermd – geïsoleerd - volume te houden. Zo kan je beperken in technieken en investeren in kwaliteitsvolle buitenruimte(s). Investeer in natuurlijke materialen, deze bieden de woning rechtstreeks meer kwaliteit en duurzaamheid. Ik vind het heel jammer dat natuurlijke materialen nog niet in de huidige EPB-regelgeving zijn opgenomen of er premies voor worden uitgereikt. Wat heb je dan aan een zogenaamde ‘ecologische’ volledig met PUR geïsoleerde woning als dit materiaal het nieuwe asbest van morgen is?

4. Welke fouten moet je als (ver)bouwer absoluut vermijden?

We zien maar al te vaak dat (ver)bouwers grootste plannen hebben en vaak té veel ruimte willen voor een beperkt budget. Maak niet de fout om je project te groots te zien. Bij verbouwen komen ook veel verrassingen boven en extra kosten. Leg daarom een reserve aan. Al is het maar om af en toe eens een weekend er tussen uit te knijpen of vrienden uit te nodigen voor een barbecue of een stevig feestje. Hou de sfeer erin, zodat het een leuke ervaring blijft.

5. Heb je een gouden tip voor (ver)bouwers?

Beperk in geïsoleerd volume, probeer opengaand schrijnwerk te beperken. Hierdoor komt veel ruimte en budget vrij. Aangrenzende onverwarmde ruimtes of ‘tussenruimtes’ zijn interessanter dan een grote berging of lange gang in de woning die ook verwarmd moet worden.

Als je veel zelf wil doen maar niet zo handig bent, is een houskeletconstructie ideaal om kosten te besparen: de aannemer voorziet het regelwerk en je kan zelf de minerale wol, de luchtdichting en eventueel het gipskarton aanbrengen. Bij een houtskelet is het ook gemakkelijker om natuurlijke materialen te gebruiken.

