Architect tipt: “Half werk en dubbele kosten vermijden? Denk op voorhand goed na over je (ver)bouwproces” Redactie

23 augustus 2018

08u30

Bron: Livios 0 Wonen De bouwsite Livios vroeg architect Dieter Van Bree van Maf architecten uit Kortrijk naar zijn beste tips voor (ver)bouwers. " Laat je goed begeleiden en ga samen met je bouwpartners voor een idee waar je volledig achter staat."

1. Nieuwbouw of renovatie?

Bij nieuwbouw of vervangbouw kan je vanaf nul beginnen. Een enorme vrijheid die je toelaat om eenvoudig een performant geheel te creëren met weinig onzekerheden gedurende het bouwproces. Ook biedt dit kansen om de inrichting op maat te kneden volgens de wensen van toekomstige bewoners.

Bij een renovatie vertrek je van een bestaande woning met een eigen origineel karakter en de mogelijkheid om daarbovenop een toegevoegde waarde te creëren. Zo komen we dikwijls uit op een ontwerp dat we nooit hadden bedacht vanaf een blanco blad. Vaak is het onze taak om tijdens de werf creatief om te gaan met leuke en soms minder leuke verrassingen.

2. Wanneer is een project geslaagd? En welk van jouw ontwerpen is hiervan een goed voorbeeld?

We proberen altijd in gedachte te houden dat we niet voor onszelf bouwen, maar voor verschillende mensen met een eigen levensstijl en specifieke wensen. We durven elke vraag van de bouwheer in vraag te stellen zodat we vanuit de essentie vorm kunnen geven aan een project. We houden ervan om met onze ontwerpen te verwonderen boven verwachting. Elke opdrachtgever die achteraf tevreden is en blijft, zorgt ervoor dat we met volle goesting elke uitdaging blijven aangaan.

Bij een van onze eerste verbouwingen kregen we de vraag om onder andere een connectie te creëren tussen de leefruimte en een afzonderlijke bureauruimte. We onderzochten verschillende pistes en durfden uiteindelijk voor te stellen om de halve draagmuur van de woning uit te breken. Dankzij het vertrouwen van de bouwheer kreeg de ganse leefruimte een volledig ander ruimtegevoel. Het bureau werd een multifunctioneel centraal meubel dat ook wordt ingezet als barmeubel voor tapas en drankjes.

Benieuwd hoe dat er uitziet? Ontdek het hier!

3. Hoe kunnen (ver)bouwers de kosten beperken?

Bouwen wordt steeds duurder en ook wij voelen dit elke dag. Voor ons is het een extra uitdaging die we graag aangaan. Telkens proberen we creatief om te gaan met beschikbare budgetten en mogelijkheden om het maximale uit elk project te halen. We wegen verschillende materialen af, bedenken mogelijke faseringen en bespreken al in een vroeg stadium de verschillende uitvoeringsmogelijkheden.

Zo hebben we zelf, na zorgvuldige voorbereiding, in een week tijd al het meubilair van onze eigen werkplek uitgetekend, verwerkt en in elkaar gestoken. Hiervoor gebruikten we alternatieve, maar daarom zeker geen minderwaardige, materialen wat de kosten aanzienlijk drukte. We denken dat de investering in een architect die het beste voorheeft met jou en je budget de beste manier is om de kosten van het uiteindelijke plaatje te beperken of er alleszins het meeste uit te halen.

4. Welke fouten moeten bouwers absoluut vermijden?

Natuurlijk begrijpen we het enthousiasme in het (ver)bouwen en de drang om eraan te beginnen. Maar we zijn er van overtuigd dat even uitzoomen in het begin en breder nadenken over een toekomstvisie veel geld kan besparen. Een grondige bevraging, los van het beschikbare budget, is bij ons de start van elk project. We willen weten of er binnen vijf jaar nog nageïsoleerd zal worden en of we de nieuwe ramen hierop moeten voorzien. We willen weten of er later geïnvesteerd wordt in hernieuwbare energie en we de dakstructuur of technieken hier al op kunnen afstemmen.

Lock-in situaties, waarbij een recent geplaatste keuken een gedroomde uitbouw letterlijk in de weg staat, of een structuur die niet voorzien werd op een toekomstig dakterras, komen we jammer genoeg veel te vaak tegen. Dit zijn allemaal zaken die later pijnlijke gevolgen kunnen hebben. Zelf proberen we om half werk en dubbele kosten te vermijden.

5. Wat is jouw gouden tip voor (ver)bouwers?

Ga bewust om met je bouwproces en zorg dat het een positieve ervaring wordt. Zie een architect als een mogelijkheid om het maximum uit je bouwbudget te halen. Laat je ondersteunen en verrassen door zijn creativiteit, kennis en ervaring. Laat je goed begeleiden en ga samen voor een idee waar je volledig achter staat.

Lees ook

Hou je bouwbudget nauwkeurig in de gaten met deze 8 tips

Groen, groener, groenst: met deze technieken scoor je ecologisch én financieel!

Yves vindt manier om van verwarmingsfactuur af te geraken

Bron: Livios.be